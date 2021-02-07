Жириновский предложил выдвинуть создателей «Спутника V» на Нобелевскую премию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наградить создателей российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» государственной премией и номинировать на Нобелевскую премию по медицине.

«Создание вакцины «Спутник V» — эпохальное событие. Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины», — написал политик в Twitter.

Ранее научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

В октябре в комитете Госдумы России по охране здоровья предложили выдвинуть учёных НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», на Нобелевскую премию в 2021 году.