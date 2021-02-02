Журнал The Lancet опубликовал итоги испытаний вакцины «Спутник V»

Научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

Об этом информирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«НИЦЭМ Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира, результатов фазы третьего клинического исследования вакцины «Спутник V», подтверждающих её высокую эффективность и безопасность», — заявили в РФПИ.

По словам гендиректора фонда Кирилла Дмитриева, публикация является большим событием в борьбе с пандемией COVID-19.

«Данные, опубликованные журналом The Lancet, доказывают, что «Спутник V» — не просто первая в мире зарегистрированная вакцина, но также одна из лучших», — цитирует его РИА Новости.

В конце декабря 2020 года глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что 92% вакцинированных российским препаратом «Спутник V» получают абсолютную защиту от коронавируса.