Журнал The Lancet опубликовал итоги испытаний вакцины «Спутник V»

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Научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.
Журнал The Lancet опубликовал итоги испытаний вакцины «Спутник V»
  • © Kirill KUDRYAVTSEV
  • AFP

Об этом информирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 

«НИЦЭМ Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира, результатов фазы третьего клинического исследования вакцины «Спутник V», подтверждающих её высокую эффективность и безопасность», — заявили в РФПИ.

По словам гендиректора фонда Кирилла Дмитриева, публикация является большим событием в борьбе с пандемией COVID-19.

«Данные, опубликованные журналом The Lancet, доказывают, что «Спутник V» — не просто первая в мире зарегистрированная вакцина, но также одна из лучших», — цитирует его РИА Новости.

В конце декабря 2020 года глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что 92% вакцинированных российским препаратом «Спутник V» получают абсолютную защиту от коронавируса.

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