Разработавших «Спутник V» предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

Короткая ссылка
В комитете Госдумы России по охране здоровья предложили выдвинуть учёных НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», на Нобелевскую премию в 2021 году.
Разработавших «Спутник V» предложили выдвинуть на Нобелевскую премию
  • РИА Новости
  • © Sputnik

«Разработчики первой в мире вакцины от коронавируса, учёные из российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, должны быть выдвинуты на получение Нобелевской премии в следующем году», — цитирует зампреда комитета Леонида Огуля РИА Новости.

По его словам, вклад российских учёных в борьбу с пандемией трудно переоценить и он должен быть отмечен мировым сообществом.

«Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено почти 36 млн человек в мире и более миллиона погибло, — это настоящий прорыв в области науки и медицины», — подчеркнул он.

Член думского комитета Борис Менделевич, в свою очередь, назвал создание в России вакцины от COVID-19 мировым прорывом.

«В случае доказанной эффективности она сможет сохранить жизни и уберечь от нежелательных последствий здоровье миллионов людей по всему миру. Считаю, создатели вакцины достойны быть, как минимум, претендовать на Нобелевскую премию», — отметил он.

Ранее Минздрав заявил, что масштабный ввод вакцины от коронавируса «Спутник V» в гражданский оборот могут начать в октябре.

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить