Разработавших «Спутник V» предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

В комитете Госдумы России по охране здоровья предложили выдвинуть учёных НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», на Нобелевскую премию в 2021 году.

«Разработчики первой в мире вакцины от коронавируса, учёные из российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, должны быть выдвинуты на получение Нобелевской премии в следующем году», — цитирует зампреда комитета Леонида Огуля РИА Новости.

По его словам, вклад российских учёных в борьбу с пандемией трудно переоценить и он должен быть отмечен мировым сообществом.

«Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено почти 36 млн человек в мире и более миллиона погибло, — это настоящий прорыв в области науки и медицины», — подчеркнул он.

Член думского комитета Борис Менделевич, в свою очередь, назвал создание в России вакцины от COVID-19 мировым прорывом.

«В случае доказанной эффективности она сможет сохранить жизни и уберечь от нежелательных последствий здоровье миллионов людей по всему миру. Считаю, создатели вакцины достойны быть, как минимум, претендовать на Нобелевскую премию», — отметил он.

Ранее Минздрав заявил, что масштабный ввод вакцины от коронавируса «Спутник V» в гражданский оборот могут начать в октябре.

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.