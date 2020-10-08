Разработавших «Спутник V» предложили выдвинуть на Нобелевскую премию
- РИА Новости
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«Разработчики первой в мире вакцины от коронавируса, учёные из российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, должны быть выдвинуты на получение Нобелевской премии в следующем году», — цитирует зампреда комитета Леонида Огуля РИА Новости.
По его словам, вклад российских учёных в борьбу с пандемией трудно переоценить и он должен быть отмечен мировым сообществом.
«Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено почти 36 млн человек в мире и более миллиона погибло, — это настоящий прорыв в области науки и медицины», — подчеркнул он.
Член думского комитета Борис Менделевич, в свою очередь, назвал создание в России вакцины от COVID-19 мировым прорывом.
«В случае доказанной эффективности она сможет сохранить жизни и уберечь от нежелательных последствий здоровье миллионов людей по всему миру. Считаю, создатели вакцины достойны быть, как минимум, претендовать на Нобелевскую премию», — отметил он.
Ранее Минздрав заявил, что масштабный ввод вакцины от коронавируса «Спутник V» в гражданский оборот могут начать в октябре.
Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.