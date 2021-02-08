Захарова прокомментировала отказ Зеленского от вакцины «Спутник V»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Говоря о возможности прививать украинских граждан российским препаратом, Зеленский заявил, что «украинцы не кролики» и на них экспериментировать нельзя.

«На кроликах экспериментируют меньше», — написала Захарова на своей странице в Facebook, комментируя его слова.

Ранее Всемирная организация здравоохранения приветствовала публикацию результатов исследования вакцины «Спутник V» в научном журнале The Lancet, которые доказывают её эффективность.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что страна занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса, это крупный научный успех.