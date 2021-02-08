Путин назвал создание Россией трёх вакцин от COVID-19 крупным успехом

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Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавирусной инфекции, заявил президент России Владимир Путин.
Путин назвал создание Россией трёх вакцин от COVID-19 крупным успехом
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса», — сказал глава государства на заседании Совета по науке и образованию.

Он подчеркнул, что Россия — единственная страна, у которой уже есть три препарата собственной разработки.

По словам российского лидера, «без всякого сомнения, это крупный научный успех».

Ранее Всемирная организация здравоохранения приветствовала публикацию результатов исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» в научном журнале The Lancet, которые доказывают её эффективность.

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