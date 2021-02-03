ВОЗ оценила публикацию результатов исследования «Спутника V» в The Lancet

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует публикацию результатов исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» в научном журнале The Lancet, которые доказывают её эффективность. Об этом сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович.
ВОЗ оценила публикацию результатов исследования «Спутника V» в The Lancet
  • © Agustin Marcarian
  • Reuters

«Мы очень приветствуем, конечно, публикацию, которая говорит об эффективности вакцины», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Вуйнович отметила, что важными аспектами в анализе вакцины является заключение Росздравнадзора и технологические возможности производства медицинского препарата.

Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

Глава отдела микробиологии латентных инфекций центра им. Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН отметил, что в журнале The Lancet приведены мнения многих крупных международных специалистов, где они подчёркивают высокие показатели вакцины по всем параметрам.

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