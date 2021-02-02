Мурашко оценил публикацию о «Спутнике V» в The Lancet

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил публикацию промежуточных исследований вакцины против нового коронавируса «Спутник V» в журнале The Lancet.

«Россияне имеют возможность пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19 одной из лучших вакцин — «Спутник V» НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России», — цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, «промежуточные результаты пострегистрационного клинического исследования демонстрируют её высокую эффективность и безопасность».

«А их публикация в одном из ведущих медицинских рецензируемых журналов мира говорит как о высочайшем качестве исследования, так и о глобальном интересе к российской вакцине «Спутник V», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».