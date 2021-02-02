Ключевые преимущества: вакцина «Спутник V» получила высокую международную экспертную оценку эффективности и безопасности

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» продемонстрировала высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности в ходе третьей фазы клинических исследований. Об этом сообщается в журнале The Lancet. Эффективность составила 91,6% на основе анализа данных 19 866 добровольцев. Предоставленная разработчиками информация подтверждена результатами международной экспертной оценки.

Российская разработка центра имени Гамалеи «Гам-КОВИД-Вак» (противокоронавирусная вакцина «Спутник V») продемонстрировала высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности в ходе третьей фазы клинических исследований. Представленные разработчиками данные подтверждены независимыми экспертами, сообщается в журнале The Lancet.

Международная независимая экспертиза установила, что вакцина «Спутник V» предоставляет полную защиту против тяжёлых случаев заболевания коронавирусом (к примеру, РНК-вакцина компании Pfizer даёт по этому показателю только 75-процентную защиту). Российский двухкомпонентный препарат создан на аденовирусных векторах (ослабленных основах аденовирусов) со «встроенным» геном белка шипа вируса SARS-CoV-2. Как отмечают разработчики, эта хорошо изученная и высокоэффективная платформа доказала свою безопасность на протяжении десятилетий.

«Спутник V» вошёл в тройку вакцин с эффективностью выше 90%, его эффективность составила 91,6%. Соответствующие цифры представлены на основе анализа данных исследования «Спутника V» на 19 866 добровольцах. По этому показателю российская вакцина входит в тройку препаратов с эффективностью выше 90%, наряду с РНК-вакцинами Pfizer и Moderna. При этом «Спутник V» выгодно отличается от основных конкурентов ценой, а также условиями хранения и транспортировки.

«Вакцина на 100% эффективна в предотвращении серьёзных случаев заболевания или смерти, и это является наиболее важным параметром — мы все сможем справиться с лёгким насморком, главное, не оказаться в больнице и не иметь серьёзных осложнений. Даже после первой инъекции этой двухкомпонентной вакцины уровень защиты от заболевания составил 87,6%. Таким образом, «Спутник V» более эффективен, чем вакцины компаний AstraZeneca или Johnson&Johnson. «Спутник V», который, в отличие от столь же эффективных РНК-вакцин Pfizer и Moderna, можно хранить в холодильнике, будет иметь огромное значение для борьбы с глобальной пандемией COVID-19», — отметила доктор медицины, профессор, Центр вакцин и иммунотерапии, Институт Вистар (США) Хильдегунд Эртл.

Для пожилых людей (60+) эффективность прививки оказалась не ниже, чем для остальных возрастных групп, и составила 91,8%. Анализ эффективности был произведён на основе распределения 78 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом: 62 случая в группе плацебо и 16 — среди получивших вакцину.

Препарат «Спутник V» вошёл в тройку вакцин с эффективностью выше 90%

РИА Новости

© Виталий Тимкив

По результатам исследований иммунный ответ выработался у подавляющего числа испытуемых: гуморальный (антительный) ответ образовался у более чем 98%, а клеточный иммунитет — у 100% добровольцев.

«Публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований «Спутника V» является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией. Безопасность и высокая эффективность российской вакцины подтверждаются представленными достоверными научными данными, и я рад поздравить весь коллектив ... с этим выдающимся достижением», — заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В числе прочих преимуществ вакцины учёные отметили значительный уровень нарабатываемых организмом антител (в 1,3—1,5 раза больше, чем у переболевших COVID-19), а также высокие показатели безопасности. Так, большинство нежелательных явлений (94%) протекали в лёгкой форме и свелись к простудным синдромам, реакции в месте введения препарата, головной боли и общей слабости. При этом у привитых «Спутником V» отсутствовали нежелательные явления, такие как сильные аллергические реакции, анафилактический шок.

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Также, по мнению разработчиков, ценность «Спутника V» как вакцины для массовой вакцинации населения подтверждается простой логистикой и относительно низкой стоимостью: температура хранения препарата составляет +2+8 °C, цена одной инъекции — менее $10. Для сравнения, температурный режим хранения у вакцины Pfizer —80—60 °C, у Moderna —25—15 °C. По финансовым показателям наиболее эффективные иностранные вакцины также уступают российской разработке: стоимость одной инъекции Pfizer составляет $19,5, укол вакциной Moderna стоит $37.

«Промежуточные результаты третьей фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 на основе аденовирусных векторов человека «Спутник V» впечатляют. Эта вакцина оказалась очень эффективной и обладающей высокими иммуногенными свойствами для разных возрастных групп. Это, несомненно, хорошая новость, поскольку эту вакцину с двойной формулой сравнительно легко производить и внедрять в условиях ожидаемой глобальной нехватки вакцин и логистических проблем при распространении и начале вакцинации рядом более чувствительных к температурному режиму вакцин, недавно разрешённых для использования в чрезвычайных ситуациях», — заявил доктор медицинских наук, директор по исследованиям, Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (Inserm), Франция, Сесил Черкински.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал результаты международной экспертной оценки вакцины «Спутник V» в журнале The Lancet.

«Это не случайное явление, потому что наша страна имеет огромный опыт производства вакцин. Я не сомневался, что вакцина «Спутник V» будет нормальная, несмотря на агрессивную злобную информационную атаку. The Lancet — уважаемое в научной среде авторитетное издание, которое не занимается конъюнктурой и публикует всегда проверенные взвешенные данные. Эта оценка действительно заслуживает внимания».

По данным центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), «Спутник V» зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.

В России 18 января прививочная кампания перешла в стадию массовой. С 31 января на портале госуслуг стала доступна запись на вакцинацию препаратом «Спутник V».