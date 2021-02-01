Чехия намерена обсудить с Венгрией российскую вакцину «Спутник V»

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Представители правительства Чехии намерены начать переговоры с коллегами из Венгрии для получения информации о применении в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в интервью телеканалу ТV Seznam сообщил советник премьера по вопросам здравоохранения Роман Примула.
Чехия намерена обсудить с Венгрией российскую вакцину «Спутник V»
  • РИА Новости

«Когда «Спутник V» будет одобрен для использования в Европе, его поставки в отдельные страны опять-таки будут проходить централизованно (через Брюссель), нам придётся встать в очередь и получать вакцину дозированно», — цитирует РИА Новости Примулу.

По его словам, чтобы избежать этого и договориться о поставках «Спутника V» напрямую с Россией, можно было бы «уже сейчас» получить из Венгрии материалы о том, как проходит вакцинация «Спутником V».

«На минувшей неделе состоялась дискуссия на эту тему в нашем кабмине, а на эту неделю намечены соответствующие переговоры с венгерскими партнёрами», — добавил он.

Ранее Примула заявлял, что власти Чехии обсуждают возможность покупки вакцины «Спутник V».

21 января стало известно, что в Венгрии зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V».

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