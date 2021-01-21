Венгрия зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии. Ранее глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуляш заявил, что в стране одобрено применение вакцин AstraZeneca и «Спутник V».

«Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории», — говорится в пресс-релизе.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) подтвердили, что эксперты Европейского агентства лекарственных средств провели научную консультацию для разработчиков вакцины «Спутник V». Рекомендации по результатам обсуждения направят разработчикам в течение семи — десяти дней.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» теперь разрешается хранить и перевозить при температуре +2…+8 °C.