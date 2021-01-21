Венгрия зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V»
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«Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории», — говорится в пресс-релизе.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) подтвердили, что эксперты Европейского агентства лекарственных средств провели научную консультацию для разработчиков вакцины «Спутник V». Рекомендации по результатам обсуждения направят разработчикам в течение семи — десяти дней.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» теперь разрешается хранить и перевозить при температуре +2…+8 °C.