В РФПИ оценили ситуацию с возможностью выхода «Спутника V» на рынок ЕС
- Reuters
Как отмечается в Telegram-канале «Спутник V», во встрече поучаствовали более 20 международных экспертов и учёных.
«РФПИ подал заявление о регистрации вакцины и ожидает, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) начнётся в феврале. Решение Европейского агентства лекарственных средств о предоставлении «Спутнику V» регистрации будет принято по результатам серии экспертных проверок», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, европейский регулятор ЕМА провёл консультации с разработчиками «Спутника V».
Агентство подготовит научное заключение по препарату, а после получения этого документа разработчик сможет подготовить заявку для авторизации вакцины на рынке Евросоюза.