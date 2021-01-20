В РФПИ оценили ситуацию с возможностью выхода «Спутника V» на рынок ЕС

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) подтвердили, что эксперты Европейского агентства лекарственных средств провели научную консультацию для разработчиков вакцины «Спутник V». Рекомендации по результатам обсуждения направят разработчикам в течение семи — десяти дней.

Как отмечается в Telegram-канале «Спутник V», во встрече поучаствовали более 20 международных экспертов и учёных.

«РФПИ подал заявление о регистрации вакцины и ожидает, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) начнётся в феврале. Решение Европейского агентства лекарственных средств о предоставлении «Спутнику V» регистрации будет принято по результатам серии экспертных проверок», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, европейский регулятор ЕМА провёл консультации с разработчиками «Спутника V».

Агентство подготовит научное заключение по препарату, а после получения этого документа разработчик сможет подготовить заявку для авторизации вакцины на рынке Евросоюза.