Минздрав одобрил изменение условий хранения и перевозки «Спутника V»
- РИА Новости
«Минздравом России одобрены изменения в регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V». Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре +2…+8 °C, что подтверждено экспертизой», — цитирует его ТАСС.
По словам Мурашко, такой холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов.
Таким образом, на рынок будут поступать вакцины «Спутник V» с режимами хранения как +2…+8 °C, так и -18 °C.
«Начало выпуска вакцины «Спутник V» с новыми условиями хранения на одной из производственных площадок позволит нам расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции для населения», — подчеркнул глава Минздрава.
В декабре директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что «Спутник V» в будущем можно будет хранить при более высокой температуре, как в бытовом холодильнике.