Минздрав одобрил изменение условий хранения и перевозки «Спутника V»

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Вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» теперь разрешается хранить и перевозить при температуре +2…+8 °C, сообщил на селекторном совещании с экспертами глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Минздрав одобрил изменение условий хранения и перевозки «Спутника V»
  • РИА Новости

«Минздравом России одобрены изменения в регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V». Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре +2…+8 °C, что подтверждено экспертизой», — цитирует его ТАСС.

По словам Мурашко, такой холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов.

Таким образом, на рынок будут поступать вакцины «Спутник V»  с режимами хранения как +2…+8 °C, так и -18 °C.

«Начало выпуска вакцины «Спутник V» с новыми условиями хранения на одной из производственных площадок позволит нам расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции для населения», — подчеркнул глава Минздрава.

В декабре директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что «Спутник V» в будущем можно будет хранить при более высокой температуре, как в бытовом холодильнике.

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