Гинцбург допустил возможность хранения вакцины «Спутник V» в холодильнике

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Вакцину от коронавируса «Спутник V» в будущем можно будет хранить при более высокой температуре, как в бытовом холодильнике, допустил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Небольшой секрет вам открою: уже два месяца показали, что при температуре бытового холодильника, то есть +2…+4 °C, сохраняет полностью активность эта вакцина», — сказал он в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.

По его мнению, «месяца через два» можно будет внести поправку в регистрационное удостоверение препарата о том, что «эту вакцину можно хранить не при -18 °C, а при температуре бытового холодильника».

Как подчеркнул Гинцбург, это совместное достижение института Гамалеи и производственных площадок, с которыми производится масштабирование технологии.

Ранее в РФПИ сообщили, что производство вакцины «Спутник V» перешло в большие реакторы.

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