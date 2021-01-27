В Чехии обсуждают возможность покупки российской вакцины «Спутник V»
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью, размещённом в газете «Право».
«Конечно, мы это обсуждаем», — цитирует его ТАСС.
Таким образом он ответил на вопрос о возможности приобретения Чехией российской вакцины по примеру Венгрии.
«Спутник V», по словам Прымулы, проявляет себя как надёжная и безопасная вакцина.
Высокую оценку советник премьера дал также китайской вакцине Sinopharm, отметив её плюсы и минусы.
Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку «Спутника V».
Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии.