В Чехии обсуждают возможность покупки российской вакцины «Спутник V»

Советник премьер-министра Чехии по вопросам вакцинации населения Роман Прымула заявил, что власти страны обсуждают возможность покупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом он сказал в интервью, размещённом в газете «Право».

«Конечно, мы это обсуждаем», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности приобретения Чехией российской вакцины по примеру Венгрии.

«Спутник V», по словам Прымулы, проявляет себя как надёжная и безопасная вакцина.

Высокую оценку советник премьера дал также китайской вакцине Sinopharm, отметив её плюсы и минусы.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку «Спутника V».

Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии.