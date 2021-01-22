Венгрия и Россия заключили договор на поставку «Спутника V»
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«Российский фонд прямых инвестиций и венгерская сторона подписали контракт о поставке вакцин в Венгрию», — цитирует ТАСС Мурашко.
Он также отметил, что Россия активно взаимодействует со Всемирной организацией здравоохранения по вопросу применения российской вакцины «Спутник V.
«Национальным приоритетом является ускорение вакцинации (от коронавируса. — RT). Из-за медленной доставки вакцины мы были вынуждены искать новый источник, откуда мы сможем получить быстрые поставки надёжной вакцины», — заявил венгерский министр.
По словам Сийярто, поставки «Спутника V» на территорию Венгрии будут произведены в три этапа.
Ранее РФПИ подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии.