Венгрия и Россия заключили договор на поставку «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с венгерской стороной о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

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«Российский фонд прямых инвестиций и венгерская сторона подписали контракт о поставке вакцин в Венгрию», — цитирует ТАСС Мурашко. Он также отметил, что Россия активно взаимодействует со Всемирной организацией здравоохранения по вопросу применения российской вакцины «Спутник V. «Национальным приоритетом является ускорение вакцинации (от коронавируса. — RT). Из-за медленной доставки вакцины мы были вынуждены искать новый источник, откуда мы сможем получить быстрые поставки надёжной вакцины», — заявил венгерский министр. По словам Сийярто, поставки «Спутника V» на территорию Венгрии будут произведены в три этапа. Ранее РФПИ подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии.