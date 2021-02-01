Мадуро рассказал об испытаниях «Спутника V» в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро в интервью журналисту Брено Альтману рассказал о результатах клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэле.

Reuters

«Мы провели испытания российской вакцины. Она показала эффективность в 100%», — цитирует РИА Новости Мадуро. Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что вакцина «Спутник V» одобрена Минздравом Армении. Как напомнили в РФПИ, в настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.