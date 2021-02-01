Мадуро рассказал об испытаниях «Спутника V» в Венесуэле
- Reuters
«Мы провели испытания российской вакцины. Она показала эффективность в 100%», — цитирует РИА Новости Мадуро.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что вакцина «Спутник V» одобрена Минздравом Армении.
Как напомнили в РФПИ, в настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.