Мадуро рассказал об испытаниях «Спутника V» в Венесуэле

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро в интервью журналисту Брено Альтману рассказал о результатах клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэле.
Мадуро рассказал об испытаниях «Спутника V» в Венесуэле
  • Reuters

«Мы провели испытания российской вакцины. Она показала эффективность в 100%», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что вакцина «Спутник V» одобрена Минздравом Армении. 

Как напомнили в РФПИ, в настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

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