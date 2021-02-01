Применение российской вакцины «Спутник V» одобрили в Армении

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена Минздравом Армении. Об этом говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в распоряжение RT.

«Решение об одобрении вакцины принято указом Министерства здравоохранения на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении», — говорится в сообщении.

Как напомнили в РФПИ, в настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

Ранее в правительстве Франции отметили, что вакцина «Спутник V» может быть предложена французам, если европейский и французский регуляторы подтвердят её безопасность и эффективность.