Применение российской вакцины «Спутник V» одобрили в Армении

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена Минздравом Армении. Об этом говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в распоряжение RT.
Применение российской вакцины «Спутник V» одобрили в Армении
  • РИА Новости

«Решение об одобрении вакцины принято указом Министерства здравоохранения на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении», — говорится в сообщении. 

Как напомнили в РФПИ, в настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

Ранее в правительстве Франции отметили, что вакцина «Спутник V» может быть предложена французам, если европейский и французский регуляторы подтвердят её безопасность и эффективность.

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