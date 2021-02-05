«Умышленное разрушение индустрии»: почему Украина намерена возобновить «большую приватизацию» госкомпаний

Украинские власти рассчитывают вскоре возобновить процесс приватизации госпредприятий, приостановленный из-за пандемии коронавируса. Соответствующую инициативу правительства в первом чтении поддержали депутаты Верховной рады. В Киеве рассчитывают, что реализация активов позволит пополнить бюджет и привлечь инвесторов. Передача государственных компаний в частные руки также фигурирует в списке требований основного кредитора Украины — Международного валютного фонда. Однако, как отмечают эксперты, массовая приватизация госпредприятий в разгар кризиса может привести к окончательному уничтожению индустриального потенциала страны.

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала правительственную инициативу по разблокировке «большой приватизации» в стране. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.

За принятие законопроекта №4543 выступили 284 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как пояснила замглавы ведомства Светлана Панаиотиди, представляя документ в Раде, речь идёт о том, чтобы исключить из закона «О приватизации государственного и коммунального имущества» пункт о приостановке аукционов на период карантина и ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавируса. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такой шаг позволит пополнить государственный бюджет средствами, полученными от приватизации.

«Киев готов продать всё»

Как сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли, принятие закона позволит подготовиться к передаче ряда предприятий в частную собственность.

«В первую очередь речь идёт о большой приватизации таких объектов: предприятия «Большевик», Одесского припортового завода, Объединённой горно-химической компании, «Президент-отеля», — пояснили в ведомстве.

По расчётам чиновников, продажа крупных госпредприятий поможет пополнить бюджет на сумму до 12 млрд гривен, а также привлечь внушительные инвестиции.

Верховная рада Украины

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Напомним, когда в марте 2020 года власти Украины объявили общенациональный карантин для борьбы с пандемией COVID-19, подготовка к «большой приватизации» также остановилась.

Об этом сообщил тогда глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook. Он пояснил, что фонд приостанавливает конкурсы на приватизацию до стабилизации ситуации на мировых рынках.

«В условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объектов большой приватизации и государственных предприятий до стабилизации ситуации на финансовых рынках», — написал Сенниченко.

В то же время он подчеркнул, что в целом курс на приватизацию не изменился, а «избыточное» имущество государства должно перейти в частные руки.

Спустя почти год после введения моратория ситуация с распространением коронавируса на Украине остаётся напряжённой. Напомним, с 8 по 24 января в стране действовал жёсткий карантин, а 4 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ограничения продлятся до конца апреля с возможностью дальнейшей пролонгации.

Однако сейчас Киев уже не считает текущую ситуацию препятствием для запуска процесса продажи госпредприятий. В декабре 2020 года правительство утвердило и внесло в Раду законопроект, снимающий запрет на проведение приватизации во время карантина. Именно этот документ и поддержала Рада на заседании 4 февраля.

По мнению экспертов, власти Украины вынуждены вернуться к масштабной приватизации в разгар кризиса из-за банальной нехватки средств.

«МВФ не выдаёт кредиты в обещанных объёмах — таким образом он подталкивает Киев к возобновлению приватизации. Эта волна продажи активов, получившая название «большая», ничем, по сути, не отличается от других аналогичных кампаний. В таком формате эта процедура превращается в распродажу задёшево ценных активов, что делается в интересах западного капитала», — отметил в комментарии RT политолог Александр Дудчак.

Похожей точки зрения придерживается и замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Большая приватизация для Украины — это просто распродажа лакомых кусков украинской экономики, предприятий. В условиях кризиса цены будут низкими, но Киев готов продать всё, так как пандемия окончательно опустошила казну», — пояснил собеседник RT.

«Интересы глобального капитала»

Напомним, приватизация госпредприятий — одно из ключевых требований, которые традиционно предъявляет странам-заёмщикам Международный валютный фонд (МВФ). Это было предусмотрено комплексом мер, которые предписывалось принимать странам, желающим пользоваться кредитами фонда. Такой комплекс требований сложился в конце 1980-х годов и получил название «Вашингтонский консенсус». Впоследствии этот свод правил был пересмотрен и несколько смягчён более общими формулировками — новый документ получил название «Монтеррейский консенсус». Однако масштабная приватизация всё же осталась в числе главных условий со стороны МВФ.

Глава миссии Международного валютного фонда на Украине Рон ван Роден

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Украина стала членом МВФ в 1992 году и активно пользовалась кредитной поддержкой фонда на протяжении последних десятилетий. В 2010 году Киев заключил с МВФ кредитное соглашение на $15 млрд. Однако выплаты задерживались, поскольку украинские власти не спешили следовать требованиям фонда. Получив осенью 2013 года отказ со стороны МВФ в предоставлении транша, Киев обратился за поддержкой к Москве. Российская сторона пообещала Украине заём в размере $15 млрд. Но эти договорённости были сорваны из-за «евромайдана» и госпереворота на Украине.

Затем сотрудничество Киева и МВФ возобновилось: новые власти Украины были готовы выполнять непопулярные требования. Одним из следствий такой политики стал рост коммунальных тарифов для населения, а также принятие закона об открытии рынка сельскохозяйственных земель. В 2017 году Рада приняла и законопроект о приватизации.

Также по теме «Уровень доверия не очень высокий»: что может случиться с украинской экономикой без помощи Запада Евросоюз сворачивает программу финансовой помощи Украине до проведения в стране структурных реформ. Об этом заявили в Еврокомиссии....

Эксперты подчёркивают, что такие условия МВФ — часть его комплексной политики, направленной на продвижение интересов крупных западных корпораций, действующих на международном рынке.

«МВФ представляет интересы глобального капитала, поэтому, выдвигая подобные политические требования, действует как таран. Своими требованиями фонд фактически лишает страну суверенитета», — считает Александр Дудчак.

Как рассказали ранее в руководстве украинского Фонда государственного имущества, МВФ требовал, чтобы «большая приватизация» началась ещё в 2019 году. Однако Киев не смог выполнить это условие.

В январе 2020-го Фонд госимущества опубликовал обновлённый список крупных госкомпаний, подлежащих приватизации. Всего планировалось выставить на продажу 1006 предприятий.

Как отмечают эксперты, ускоренная приватизация может уничтожить остатки промышленной индустрии на Украине.

«Российские инвесторы не получат доступ к этим аукционам, Китай имеет проблемы с США из-за «Мотор Сич», а европейским капиталам вряд ли интересны украинские активы, поэтому судьба предприятий туманна. Вряд ли новые владельцы станут их развивать. Так что речь идёт о перспективах ускоренной деиндустриализации Украины», — уверен Андрей Суздальцев.

Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Аналогичной точки зрения придерживается и Александр Дудчак. По его мнению, ускоренная приватизация может привести к гибели тех высокотехнологичных предприятий Украины, которые ещё могут что-то производить.

«Нормальные инвесторы не станут вкладываться в эти активы: слишком нестабильная ситуация на Украине. Российские компании не будут допущены к участию в приватизации. Другие страны вряд ли заинтересованы в развитии украинской промышленности и экономики. Так что такая приватизация больше похожа на зачистку территории, умышленное разрушение индустрии», — подытожил Дудчак.