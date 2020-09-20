«Ускорить приватизацию»: США намерены выделить $39 млн на содействие реформированию госпредприятий на Украине

Агентство Соединённых Штатов по международному развитию (USAID) намерено оказать Украине помощь в вопросе реформирования и приватизации государственных предприятий. На реализацию соответствующей программы, как следует из сообщения ведомства, с которым ознакомился RT, будет выделено $39 млн. Однако, как считают эксперты, американская инициатива скорее направлена не на укрепление украинской экономики посредством «совершенствования эффективности» работы принадлежащего государству бизнеса, а на перевод госпредприятий под внешний контроль представителей Запада.

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует помочь реформированию и приватизации госпредприятий на Украине. Для этого, как отмечается в предварительном уведомлении агентства, с которым ознакомился RT, в ближайшее время будет объявлен конкурс по отбору подрядчиков.

На реализацию новой пятилетней программы USAID намерено выделить до $39 млн.

«Цель — помочь провести реформы сектора госпредприятий путём совершенствования эффективности, прозрачности, отчётности и управления этих предприятий», — говорится в тексте документа.

Инициативу планируют реализовать в несколько этапов.

«Цель деятельности в рамках технического задания номер один (ТЗ 1) заключается в оказании помощи правительству Украины и другим ключевым сторонам в вопросе планирования и продвижения критически важных реформ государственных предприятий Украины. В рамках ТЗ 1 необходимо продолжить совершенствовать деловые операции и прозрачность на госпредприятиях, укрепить управление и контроль, а также ускорить приватизацию отдельных из них», — уточняется в тексте.

Очередная американская инициатива, по мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, может быть направлена на детальный сбор необходимой заинтересованным сторонам информации и определение наиболее ценных «остатков среди останков» украинской экономики.

«Они просто проведут своеобразную инвентаризацию — посмотрят, что можно приватизировать, что можно сделать дешевле, кого можно допустить к этой приватизации. На Украине, как это ни парадоксально, до сих пор остаются очень ценные производства», — объяснил эксперт в беседе с RT.

Кроме того, не исключено, что США заинтересованы в окончательном переводе подавляющей части украинских госпредприятий под внешний контроль, добавил политолог Иван Мезюхо.

«Раз уж страна находится под внешним контролем, то, по мнению американцев, государственные предприятия Украины также должны находиться под внешним контролем представителей Запада. Я думаю, что Украину ждёт очередная волна приватизации, а значит, разграбления госпредприятий», — сказал он в разговоре с RT.

Ускорить приватизационный процесс

О старте разработки американской программы, направленной на «реформирование» украинских государственных предприятий, стало известно в августе 2019 года.

На стадии подготовки речь также шла об «ускорении приватизации и улучшении процесса управления бизнесом, оставшимся в собственности государства».

Напомним, несколько лет назад один из основных иностранных партнёров Киева — Международный валютный фонд (МВФ) — выдвинул украинским властям ряд условий для сохранения финансовой поддержки. В списке, помимо прочего, значилась необходимость масштабной приватизации государственных активов.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева

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Для исполнения предъявленных МВФ требований на Украине подготовили закон «О приватизации государственного и коммунального имущества», который был подписан экс-президентом Петром Порошенко. Он вступил в силу в 2018 году и заменил собой несколько действовавших ранее законодательных актов.

Нынешний глава государства Владимир Зеленский также поспешил анонсировать масштабную приватизацию госактивов. В ходе встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером летом прошлого года он дал обещание завершить её до конца 2019-го. Тем не менее сделать это в обещанный срок Зеленскому не удалось.

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Для ускорения процесса в конце июня текущего года в Киеве представили концепцию реформы приватизации госпредприятий, отметив при этом неэффективность сотен таких структур.

«На Украине в государственной собственности находятся 3600 предприятий. Каждое пятое — убыточное, задолженность по зарплате в таких структурах составляет 2,9 млрд гривен», — объяснили в пресс-службе президента Украины по итогам заседания Национального совета реформ.

При этом, как в свою очередь добавил заместитель главы Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко, общая сумма убытка госпредприятий только за 2019 год составила 170 млрд гривен.

«Именно поэтому важно кардинально ускорить приватизационный процесс», — заключили в пресс-службе украинского лидера.

Напомним, украинские власти в разное время приглашали к участию в приватизации госпредприятий инвесторов и бизнесменов, в том числе из Португалии, Соединённых Штатов, Франции, Германии, Японии, Омана и Катара.

Как объяснил Александр Дудчак, обычно иностранных инвесторов привлекают в целях создания рабочих мест, развития бизнеса, разработки новых технологий. Однако такая позитивная тенденция неприменима в ситуации с Украиной.

«В случае с Украиной технологии не приходят — наоборот, из госпредприятий выкачивают последнее или уничтожают с той целью, чтобы существующие технологии не достались конкурентам», — сказал он.

В то же время, добавил специалист, так называемое повышение «эффективности» принадлежащих государству предприятий, предполагающее их переводв частные руки, как того требуют украинские партнёры, будет выгодно лишь ограниченному кругу лиц, но отнюдь не населению страны.

«Ради повышения эффективности по их стандартам с баланса предприятий снимаются практически все объекты социальной инфраструктуры... Раньше были ведомственные поликлиники, детские сады, санатории, профилактории — сейчас это всё убирается в целях снижения себестоимости продукции. Таким образом, они считают, что повышают эффективность, но на самом деле приватизация — это просто грабёж», — отметил Дудчак.

Зелёный свет на продажу земель

Помимо масштабной программы приватизации госпредприятий, Украина активно работает и над инициативой, связанной с реализацией земель сельскохозяйственного назначения.

Это, как сообщалось ранее, было ещё одним — не последним — условием МВФ для перевода Киеву новых траншей.

Когда МВФ увязывает свои кредиты с какими-то экономическими требованиями, необходимо понимать, что фонд в первую очередь заинтересован не в развитии экономики заёмщика, а в возврате выданных стране кредитов, объяснил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«В этом случае единственный ликвидный товар, который есть сейчас на Украине, — земля. Им просто надо, чтобы кредитные деньги вернулись с процентами. А как это можно сделать? Продавать землю. Больше там рассчитывать не на что», — уточнил специалист в беседе с RT.

С 2001 года на Украине действовал мораторий на куплю-продажу сельхозугодий. Однако, следуя рекомендациям МВФ, в апреле 2020-го Зеленский подписал закон, легализующий в стране оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Владимир Зеленский

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Уже в июне Киев получилпервый транш в размере $2,1 млрд из $5 млрд в рамках рассчитанной на 18 месяцев новой программы кредитования стендбай.

«С 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 га могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тыс. га земли», — поясняли новый закон в пресс-службе президента.

При этом, как уточнили в офисе Зеленского, этот документ запрещает продажу государственных и коммунальных участков, а возможность предоставления права иностранцам покупать землю «будет решаться на референдуме». Однако подробностей о всенародном голосовании, в том числе о возможной его дате, приведено не было.

Принимая во внимание украинские правовые реалии, у иностранных граждан будет возможность обойти запрет на приобретение земель сельхозназначения, считает Иван Мезюхо.

«Иностранные граждане могут оформлять свои покупки на подставных лиц — граждан Украины. Кроме того, есть лазейки, которые позволяют иностранцам, которые уже владели землёй на Украине, осуществлять сделки с ней. Та законодательная норма, которую ввели депутаты, о том, что иностранцы якобы не могут покупать землю, в результате не будет работать — это очевидно. Ведь если бы эту норму нельзя было обойти, то с ней бы ни в коем случае не согласился МВФ. Зелёный свет на распродажу украинской земли дала «зелёная» команда украинского президента», — объяснил эксперт.

Акция против снятия моратория на продажу земель сельхозназначения

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Продажа земель сельхозназначения, равно как и приватизация государственных предприятий, непопулярна среди населения Украины, показывают исследования. Например, согласно данным апрельского опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, 60% украинцев выступили против принятого ранее «земельного» закона, а поддержали инициативу лишь 26% респондентов.

Однако мнение народа неинтересно украинским властям, считает Иван Мезюхо.

«Без консультаций с населением был принят закон об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения, без консультаций с населением будет производиться приватизация государственных предприятий. Мнение народа украинскую политическую элиту и западных кураторов Украины не интересует, несмотря на то, что именно народ пострадает от «разбазаривания» украинской государственной собственности и главного национального богатства украинского народа — украинской земли», — подытожил эксперт.