Зеленский обсудил с главой ЕК финансовую помощь и евроинтеграцию
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Зеленский отметил важность меморандума о выделении Киеву €1,2 млрд и выразил надежду на скорую отправку первого транша в €600 млн «без дополнительных условий».
«Правительство Украины уже начало работу над выполнением условий меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС, чтобы уже до конца текущего года можно было получить второй транш макрофинансовой помощи», — следует из заявления украинского лидера.
Он также заверил, что Верховная рада в ближайшее время примет ряд законов по выполнению соглашения об ассоциации с ЕС.
В конце июля Евросоюз и Украина подписали меморандум о выделении Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса.
Ещё €11,5 млн было получено от ЕК на реформирование госуправления Украины.