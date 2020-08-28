Зеленский обсудил с главой ЕК финансовую помощь и евроинтеграцию

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен затронул вопросы финансовой помощи Евросоюза Украине и евроинтеграцию, передаёт его пресс-служба.
Зеленский обсудил с главой ЕК финансовую помощь и евроинтеграцию
  • ©president.gov.ua

Зеленский отметил важность меморандума о выделении Киеву €1,2 млрд и выразил надежду на скорую отправку первого транша в €600 млн «без дополнительных условий».

«Правительство Украины уже начало работу над выполнением условий меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС, чтобы уже до конца текущего года можно было получить второй транш макрофинансовой помощи», — следует из заявления украинского лидера.

Он также заверил, что Верховная рада в ближайшее время примет ряд законов по выполнению соглашения об ассоциации с ЕС.

В конце июля Евросоюз и Украина подписали меморандум о выделении Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса.

Ещё €11,5 млн было получено от ЕК на реформирование госуправления Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить