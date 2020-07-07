Украина получила €11,5 млн помощи от ЕС на реформы

Министерство финансов Украины сообщило, что власти страны получили от Еврокомиссии €11,5 млн помощи на реформирование государственного управления.

Об этом информирует пресс-служба министерства.

«Украина получила от Европейской комиссии четвёртый транш в сумме €11,5 миллиона в рамках соглашения между правительством Украины и Европейским союзом...» — указано в сообщении.

В Минфине заявили, что эти средства Украина получила на безвозвратной основе, их направят на финансирование расходов общего фонда госбюджета.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве рассчитывают в июле подписать документ о новой помощи в размере €1,2 млрд от ЕС.