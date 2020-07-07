Украина получила €11,5 млн помощи от ЕС на реформы
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба министерства.
«Украина получила от Европейской комиссии четвёртый транш в сумме €11,5 миллиона в рамках соглашения между правительством Украины и Европейским союзом...» — указано в сообщении.
В Минфине заявили, что эти средства Украина получила на безвозвратной основе, их направят на финансирование расходов общего фонда госбюджета.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве рассчитывают в июле подписать документ о новой помощи в размере €1,2 млрд от ЕС.