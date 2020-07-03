На Украине рассчитывают в июле подписать документ о новой помощи от ЕС

Украина рассчитывает подписать документ о получении €1,2 млрд от ЕС до конца июля, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Что очень важно, мы продолжаем работу — а это большой показатель — с Европой и уже в 20-х числах июля, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум и очередной документ о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд от ЕС», — цитирует главу правительства РИА Новости.

В июне в МВФ заявили, что организация намерена завершить обзор по программе помощи Украине и выделить стране второй транш средств в рамках программы стендбай в сентябре.