На Украине рассчитывают в июле подписать документ о новой помощи от ЕС

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Украина рассчитывает подписать документ о получении €1,2 млрд от ЕС до конца июля, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
На Украине рассчитывают в июле подписать документ о новой помощи от ЕС
  • Денис Шмыгаль
  • РИА Новости

«Что очень важно, мы продолжаем работу — а это большой показатель — с Европой и уже в 20-х числах июля, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум и очередной документ о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд от ЕС», — цитирует главу правительства РИА Новости.

В июне в МВФ заявили, что организация намерена завершить обзор по программе помощи Украине и выделить стране второй транш средств в рамках программы стендбай в сентябре.

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