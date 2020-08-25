Зеленский отметил нежелание рядом стран ЕС вступления Украины в альянс

Украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Евросоюз заинтересован в партнёрстве с Украиной, несмотря на нежелание со стороны ряда стран — членов ЕС её вступления в альянс.

«Я думаю, что Евросоюз действительно хочет партнёрства с Украиной, действительно хочет, чтобы Украина была в ЕС. Не все государства — члены ЕС хотят этого, это правда. Мне кажется, они не уверены на все 100% в Украине», — отметил он в интервью Euronews.

Зеленский призвал ЕС обозначить чёткие критерии для вступления Украины в альянс.

«И когда украинцы получат этот ответ — они скажут, сколько времени это займёт, смогут ли они это сделать и когда. Нужно чёткое понимание, что мы все этого хотим сейчас», — добавил украинский лидер.

При этом он отметил, что Украина «должна стать страной, которую Европа действительно хотела бы иметь в своём составе».

В июле вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что вступление страны в Евросоюз является «лишь вопросом времени».