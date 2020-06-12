На Украине заявили о получении первого транша МВФ

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил о получении украинской стороной первого транша Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост, который Смолий опубликовал на своей странице в Twitter.

«Официально: Украина только что полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран — членов фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах... Сейчас процесс завершён», — написал он.

Ранее исполнительный совет МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $5 млрд на 1,5 года.

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