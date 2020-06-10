Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Украине кредита в размере $5 млрд на 1,5 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте МВФ.

«Исполнительный совет сегодня одобрил 18-месячное соглашение «стендбай» для Украины с предоставлением $5 млрд», — указано в тексте.

Отмечается, что новая программа направлена на помощь Украине в преодолении последствий пандемии коронавируса.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия отметил, что ряд условий по новой кредитной программе МВФ не будут поддержаны украинским обществом и парламентом.