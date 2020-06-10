МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $5 млрд
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Об этом говорится в сообщении на сайте МВФ.
«Исполнительный совет сегодня одобрил 18-месячное соглашение «стендбай» для Украины с предоставлением $5 млрд», — указано в тексте.
Отмечается, что новая программа направлена на помощь Украине в преодолении последствий пандемии коронавируса.
Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия отметил, что ряд условий по новой кредитной программе МВФ не будут поддержаны украинским обществом и парламентом.