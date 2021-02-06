«Отыграть назад»: почему Украина просит Минск об экстренных поставках электричества после попыток запрета таких сделок

Киев обратился к Минску с просьбой об экстренных поставках электроэнергии. Поводом для подобного шага стал «ощутимый дефицит электроэнергии» из-за аварий на Запорожской и Кураховской теплоэлектростанциях (ТЭС), что создало трудности потребителям в центральной части Украины. При этом неделей ранее профильный комитет Верховной рады поддержал законопроект о запрете поставок электричества из Белоруссии и России, которые возобновились в 2021 году. Эксперты отмечают, что украинские чиновники по политическим мотивам устанавливают непродуманные барьеры, которые наносят государству вред.

Киев обратился к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электроэнергии из-за аварий на двух украинских теплоэлектростанциях. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

Запрос на предоставление электричества в размере 500 МВт поступил в «Белэнерго», компанию — контрагента украинской стороны. Необходимость в дополнительных поставках возникла после аварийного отключения энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС, которые произошли 2 и 3 февраля. В связи с этим в ряде регионов Центральной Украины возник дефицит электроэнергии, а решить проблему внутренними ресурсами не удалось.

Кроме того, в ночь на 5 февраля из-за непогоды возникли перебои с подачей электроэнергии ещё в семи регионах Украины. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что из-за порывов ветра сработала система автоматической защиты ЛЭП. В результате были обесточены населённые пункты в Киевской, Житомирской, Черниговской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях. В общей сложности без света остались 189 населённых пунктов.

Это уже не первый случай за последнее время, когда Украина просит о помощи Белоруссию.

Так, 18 января из-за сильных морозов Киев также был вынужден обратиться к Минску с просьбой осуществить экстренную поставку электроэнергии. Как сообщили в белорусском Минэнерго, по этой заявке Украине было поставлено 3,1 млн кВт⋅ч электроэнергии.

«Поставки выполнены для обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий», — приводит сообщение Минэнерго агентство БЕЛТА.

За и против

Напомним, неделей ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете импорта электроэнергии из Белоруссии и России. Об этом 28 января сообщил депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Комитет по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Это обезопасит нас от того опасного крючка, на который в очередной раз нас хочет подсадить страна-агрессор», — написал украинский парламентарий в своём Telegram-канале.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв во время посещения Белорусской АЭС

РИА Новости

© БелТА

Стоит отметить, что с 2015 года Украина регулярно принимает решения отказаться от поставок электроэнергии от соседей, но через некоторое время вновь возвращается к вопросу продления контрактов или подписания новых.

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К примеру, в сентябре 2019 года Рада разрешила возобновить закупку электроэнергии из России и Белоруссии по двусторонним договорам. Однако через два месяца было принято решение прекратить сотрудничество с обеими странами в сфере энергетики. Но через год, в середине декабря 2020-го, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), вновь сняла все ограничения на импорт электричества из России и Белоруссии и разрешила заключать договоры на поставки в 2021 году.

У ряда украинских чиновников такие действия вызвали возмущение, в украинских СМИ появились заявления, что поставки электроэнергии из РФ и Белоруссии якобы угрожают энергетической безопасности страны. Об этом, в частности, заявила бывший и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец. По её мнению, нынешнее восстановление импорта электроэнергии из Белоруссии в перспективе поставит под угрозу энергетическую безопасность Украины.

В свою очередь, бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала «Еспресо» обвинил президента Зеленского в «предательстве» и заявил, что покупка электроэнергии из России и Белоруссии якобы приведёт Украину к потере энергетической независимости.

«Мы имеем ситуацию, когда полностью убитая энергетическая система Украины поставлена перед фактом: у вас либо не будет электричества, либо будет только из России перетоком через Беларусь. И Зеленский с этой своей ролью предателя полностью согласился и ведёт Украину обратно в Москву», — заявил Омелян.

В оправдание действий руководства страны глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас Киев вынужден покупать электричество «у тех, к кому присоединена система». Однако пообещал, что к 2023 году Украина откажется от российской электроэнергии. По его словам, именно к этому времени страна сможет подготовить свою систему к переходу на работу с электросетью Евросоюза.

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В комментарии RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что подобное поведение Киева демонстрирует, что для украинского руководства политика затмевает здравый смысл.

«Ранее Украина не хотела брать у Белоруссии электроэнергию из солидарности с Литвой, которая боролась со строительством АЭС на территории Белоруссии, в том числе просила всех соседей не покупать белорусскую электроэнергию. Но после того как на украинской территории возникла опасность веерного отключения электросетей, что ещё больше снизило бы рейтинг действующей власти, Зеленский, несмотря на все политические соображения, снова стал покупать у Белоруссии электроэнергию», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Минэнерго Белоруссии призвало Киев не политизировать этот вопрос.

«Вопрос торговли электрической энергией с Украиной лежит в коммерческой плоскости. Его стоит рассматривать исключительно в рамках взаимодействия субъектов хозяйствования, не более того. Попытки отдельных украинских СМИ политизировать этот процесс, навязать идею «угрозы белорусской электроэнергии национальным интересам Украины» выглядят натянуто и не идут на пользу двусторонним отношениям», — приводит БЕЛТА сообщение ведомства.

При этом в Минэнерго Белоруссии подчеркнули, что объёмы поставляемой энергии в сравнении с ёмкостью электроэнергетического рынка Украины не превышают 1%.

Противоречивые позиции

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT отметил, что, несмотря на стремление Киева по политическим причинам отказаться от электроэнергии из Белоруссии и России, в экстренных ситуациях, в случае аварий или экстремальной погоды брать её больше неоткуда.

«В период существования СССР Украина была включена в общее энергетическое пространство, которое предусматривало закольцевание системы, когда в случае аварий или других обстоятельств соседние республики могли за несколько секунд подключиться и поставлять электричество», — напомнил политолог.

Линии электропередачи во Львовской области

РИА Новости

Вместе с тем, по словам эксперта, после распада СССР на Украине никаких мероприятий по модернизации энергосистемы не производилось, поэтому сегодня вся украинская энергетическая инфраструктура изношена и подвержена всякого рода поломкам.

Учитывая, что Белоруссия недавно запустила в действие атомную электростанцию, у неё есть резервы, и Минск может помочь Киеву, направив необходимые 500 МВт электроэнергии, добавил Оленченко.

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В свою очередь, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов считает, что действия украинских чиновников, которые сперва пытаются запрещать поставки энергии из Белоруссии и РФ, а затем вынуждены их разрешать, говорят об их непродуманности и политической ангажированности.

«Решение комитета Верховной рады поддержать новый законопроект о запрете таких поставок — исключительно политический момент, а запрос к Белоруссии — экономический. И эта ситуация наглядно характеризует суть украинской власти, которая сначала совершает политически мотивированные поступки, причём резко негативные относительно своих соседей, а после, если альтернативы в поставках по тем или иным направлениям нет, пытается отыграть назад», — пояснил эксперт.

В итоге выстроенную политику против энергетического сектора Белоруссии и России приходится менять на ходу, добавил Денисов.