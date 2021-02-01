Украина возобновила импорт электроэнергии из России
- РИА Новости
Согласно инфографике, поставки в настоящее время составляют около 200 МВт/час.
Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что страна должна «срочно отсоединяться от объединённой энергосистемы с Белоруссией и Россией» и объединяться с европейской.
В конце января комитет Рады по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете поставок электроэнергии из России и Белоруссии.
Документ призван заменить норму, утратившую силу с начала 2021 года, согласно которой регулятор мог аннулировать результаты аукционов на доступ к межгосударственным сечениям со странами, которые не являются членами Энергетического сообщества.
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