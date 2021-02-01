Украина возобновила импорт электроэнергии из России

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Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте компании «Укрэнерго».
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
  • РИА Новости

Согласно инфографике, поставки в настоящее время составляют около 200 МВт/час.

Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что страна должна «срочно отсоединяться от объединённой энергосистемы с Белоруссией и Россией» и объединяться с европейской.

В конце января комитет Рады по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете поставок электроэнергии из России и Белоруссии.

Документ призван заменить норму, утратившую силу с начала 2021 года, согласно которой регулятор мог аннулировать результаты аукционов на доступ к межгосударственным сечениям со странами, которые не являются членами Энергетического сообщества.

Подробнее — в материале RT.

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