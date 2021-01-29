Ток-шоу: как Рада готовит очередной запрет импорта российской электроэнергии

Профильный комитет украинского парламента поддержал законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом сообщил депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Ранее власти Украины уже вводили аналогичное ограничение, однако его срок истёк 1 января 2021 года. В пояснительной записке к новой инициативе говорится, что некие страны «используют энергетические ресурсы как инструмент давления», а также якобы пытаются встать на пути Украины в Энергетическое сообщество Европы. По мнению экспертов и источников в украинских партиях, законопроект подкреплён как политическими мотивами, так и бизнес-интересами. Однако принятие документа ударит по простым гражданам страны, которым придётся переплачивать уже не только за газ, но и за электроэнергию.

Комитет Рады по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом сообщил депутат украинского парламента от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Документ, находящийся на рассмотрении в Раде, предусматривает внесение изменений в раздел XVII «Заключительные и переходные положения» закона Украины «О рынке электроэнергии» о продлении полномочий регулятора.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что обеспечение энергетической безопасности Украины включает независимость от стран, которые «используют энергетические ресурсы как инструмент давления — как экономического, так и политического».

Украина интегрирована в европейское пространство, включая энергетическую сферу, но этим стремлениям Киева сопротивляются страны, не входящие в Энергетическое сообщество (Energy Community of South East Europe или Energy Community), считают авторы документа.

Поэтому необходимо продлить полномочия национального регулятора в вопросе ограничения пропускной способности между Украиной и этими государствами, говорится в законопроекте. Также речь идёт о возможности аннулировать результаты годового аукциона, на котором были распределены пропускные способности на 2020 и 2021 годы между Украиной и странами, не входящими в Энергетическое сообщество.

Как пояснил источник RT в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, новый законопроект призван заменить норму, утратившую силу с 1 января, согласно которой регулятор мог аннулировать результаты аукционов на доступ к межгосударственным сечениям со странами, которые не являются членами Энергетического сообщества, в частности с Россией и Белоруссией.

«Поэтому законопроект и появился, поскольку в кабинете министров считают необходимым продлить запрет на этот год. Это политическое решение, поэтому документ будет принят», — отметил чиновник.

И. о. министра энергетики Украины Дмитрий Витренко

globallookpress.com

© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Этот шаг властей — часть общей стратегии, в рамках которой Украина пытается переориентироваться в энергетической области от сотрудничества с Россией на партнёрство с ЕС, отмечают эксперты.

К примеру, 23 января и. о. министра энергетики Украины Дмитрий Витренко заявил, что страна должна «срочно отсоединяться от объединённой энергосистемы с Белоруссией и Россией» и объединяться с европейской системой.

«И это как раз будет одной из главных моих задач — чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная, прозрачная цена», — заявил чиновник, добавив, что такие меры отвечают национальным интересам Украины и её энергетической безопасности.

Продолжение прежнего курса

Напомним, Украина прекратила покупать электроэнергию у России в ноябре 2015 года.

При этом несколькими месяцами ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины (тогда этот пост занимал Владимир Демчишин. — RT) заявлял, что импорт российской электроэнергии выгоден, поскольку стоимость украинской генерации выше, чем цена внешних поставок. По его словам, на тот момент цена российской электроэнергии для Украины составляла 90 украинских копеек за кВт/ч (2,4 рубля), а украинской — 95 копеек за кВт/ч. (2,5 рубля).

Однако через четыре года, в сентябре 2019-го, Рада разрешила возобновить закупку электроэнергии из России и Белоруссии по двусторонним договорам.

Верховная рада

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© Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency

Поставки были начаты в октябре, но уже в декабре Рада приняла поправки к закону «О рынке электрической энергии», которые предусматривали запрет на импорт мощностей из России. В то же время правительство оставило за собой право отменить это ограничение для предотвращения чрезвычайных ситуаций в украинской энергосистеме. Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ 25 декабря 2019 года.

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В апреле 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продублировала эти меры, ограничив до нуля импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Комиссия поручила аннулировать итоги аукционов, на которых ранее была распределена пропускная способность на 2020 год между Украиной и странами, не входящими в Энергетическое сообщество. В НКРЭКУ объяснили этот шаг пандемией коронавируса COVID-19. Якобы в условиях эпидемии исполнение договоров может быть сорвано из-за недостатка персонала.

Однако в середине декабря 2020 года комиссия вновь сняла все ограничения на импорт электричества из России и Белоруссии и разрешила заключать договоры на поставки в 2021 году.

Запрет был снят вовремя — в январе 2021 года Украине пришлось запросить экстренные поставки электроэнергии из Белоруссии из-за аномальных холодов. Как сообщили в белорусском Минэнерго, Минск поставил по этой заявке Киеву 3,1 млн кВт/ч электроэнергии.

Как отметил в комментарии RT ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз, новая инициатива, которую одобрил профильный комитет Рады, ничем не отличается от предыдущих запретов.

Владимир Зеленский

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

«Ситуацию можно сравнить с положением в газовой отрасли. Начиная с 2015 года Киев точно так же отказывается от импорта российского газа по политическим мотивам», — пояснил эксперт.

Говоря о том, почему НКРЭКУ ранее разрешала импорт электроэнергии из России и Белоруссии, Кривогуз отметил, что в этой структуре работают специалисты, понимающие выгоду таких поставок.

«Профессионалы, конечно, понимают, что покупка электроэнергии у России выгодна в первую очередь самой Украине. Но политики выступают против. Тем самым они лишь усложняют ситуацию в украинской экономике», — добавил эксперт.

Коммерческий лоббизм

Стоит отметить, что с начала 2021 года на Украине перестал действовать льготный тариф на электроэнергию, который применялся через возложение специальных обязанностей (ВСО) на некоторых поставщиков. Отказ от механизма ВСО привёл бы к росту тарифов для населения до 3,30 гривны (8,8 рубля) за кВт/час. Правительству пришлось смягчить удар и продлить действие ВСО, однако был отменён льготный тариф за первые 100 кВт/ч, который составлял ранее 90 украинских копеек (2,4 рубля). Теперь стоимость электроэнергии для потребителей составляет 1,68 гривны (4,5 рубля) за кВт/ч, включая первые 100 кВт/ч.

По мнению экспертов, во многом рост украинских тарифов связан именно с планами Киева отказаться от импорта российской электроэнергии.

Денежные купюры Украины на газовом счётчике

РИА Новости

«Всем известно, что чем больше разных поставщиков, тем ниже цены. Но правительство Украины хочет покупать электроэнергию и энергоносители только на Западе. И потребителям приходится расплачиваться за это», — отметил источник RT в партии «Голос».

В свою очередь, источник RT в партии «Слуга народа» считает, что политический мотив — не единственный в этом вопросе.

«Внутри страны идёт и своя борьба. Такой запрет выгоден, к примеру, компании ДТЭК и лояльному к руководству страны олигарху Ринату Ахметову. А другим бизнесменам, чьи компании покупают электроэнергию, он, напротив, невыгоден. Многие бизнесмены уже давно говорят, что надо возобновлять отношения с Россией и не отказываться от покупки электроэнергии, но побеждает проевропейская точка зрения», — отметил источник.

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Похожего мнения придерживается экономист и политолог Александр Дудчак. По словам эксперта, украинские производители электроэнергии активно лоббируют свои интересы.

«Запрет вызван не только политическими мотивами, за ним стоят и бизнес-интересы. Идеология в этом случае служит, скорее, для их прикрытия и продвижения. Однако для простых граждан нет разницы, почему им придётся переплачивать за электроэнергию», — подчеркнул эксперт.

По словам Михаила Кривогуза, запрет российских поставок не оставит Украину без электроэнергии — страна закупала в последние годы не так много электричества в России.

«Но даже такие закупки помогали сглаживать пики потребления электроэнергии. Например, это очень выручало во время морозов, оказывало своё влияние на рынок. Поэтому вполне можно ожидать, что окончательный запрет поставок в случае принятия новой поправки приведёт к очередному росту тарифов, как это ранее уже произошло с газом», — подытожил эксперт.