Белоруссия оказала Украине аварийную помощь электроэнергией из-за морозов

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Белоруссия по запросу Украины поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн кВтч электроэнергии в рамках договора об оказании аварийной помощи. Необходимость поставок была обусловлена усилившимися морозами.
Белоруссия оказала Украине аварийную помощь электроэнергией из-за морозов
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

«В условиях сильных морозов в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи 18 января из Белоруссии в энергосистему Украины отпущено 3,1 млн кВтч электроэнергии», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что поставки были выполнены для обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины.

В сентябре 2020 года сообщалось, что ЕК выделит €2 млн на реформу энергетического рынка Украины.

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