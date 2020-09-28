ЕК выделит €2 млн на реформу энергетического рынка Украины

Короткая ссылка
Юлия Гуреева
Еврокомиссия планирует помочь украинским властям реформировать энергетический рынок. Об этом говорится в тендере, который опубликовал Генеральный директорат по европейской политике соседства и переговорам по вопросам расширения. С документом ознакомился RT.
ЕК выделит €2 млн на реформу энергетического рынка Украины
  • Reuters

«Общая цель проекта — содействие государственным органам Украины в реформировании рынков электроэнергии и природного газа в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для выгоды потребителей», — говорится в описании.

В рамках тендера Еврокомиссия намерена потратить €2 млн.

Как указывается в документе, проект разработан для оказания поддержки Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и другим органам. 

В ЕК рассчитывают, что в результате удастся улучшить качество функционирования как оптовых, так и развивающихся розничных рынков электроэнергии и газа, а также повысить прозрачность и уровень конкуренции.

В июле украинская компания «Нафтогаз» повысила цену на газ для населения на 7%.

Вместе с тем ранее правительство Украины предложило запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии до конца 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить