ЕК выделит €2 млн на реформу энергетического рынка Украины

Еврокомиссия планирует помочь украинским властям реформировать энергетический рынок. Об этом говорится в тендере, который опубликовал Генеральный директорат по европейской политике соседства и переговорам по вопросам расширения. С документом ознакомился RT.

«Общая цель проекта — содействие государственным органам Украины в реформировании рынков электроэнергии и природного газа в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для выгоды потребителей», — говорится в описании.

В рамках тендера Еврокомиссия намерена потратить €2 млн.

Как указывается в документе, проект разработан для оказания поддержки Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и другим органам.

В ЕК рассчитывают, что в результате удастся улучшить качество функционирования как оптовых, так и развивающихся розничных рынков электроэнергии и газа, а также повысить прозрачность и уровень конкуренции.

В июле украинская компания «Нафтогаз» повысила цену на газ для населения на 7%.

Вместе с тем ранее правительство Украины предложило запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии до конца 2021 года.