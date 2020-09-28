ЕК выделит €2 млн на реформу энергетического рынка Украины
- Reuters
«Общая цель проекта — содействие государственным органам Украины в реформировании рынков электроэнергии и природного газа в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для выгоды потребителей», — говорится в описании.
В рамках тендера Еврокомиссия намерена потратить €2 млн.
Как указывается в документе, проект разработан для оказания поддержки Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и другим органам.
В ЕК рассчитывают, что в результате удастся улучшить качество функционирования как оптовых, так и развивающихся розничных рынков электроэнергии и газа, а также повысить прозрачность и уровень конкуренции.
В июле украинская компания «Нафтогаз» повысила цену на газ для населения на 7%.
Вместе с тем ранее правительство Украины предложило запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии до конца 2021 года.