На Украине заявили об угрозе прекращения транзита газа из России
- Reuters
Ранее депутаты Верховной рады от фракции «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко потребовали признать неконституционным анбандлинг, в результате которого независимый оператор ГТС полностью отделился от группы «Нафтогаз». Это произошло 1 января.
Коболев заявил, что в случае удовлетворения их требований секретариат энергетического сообщества, скорее всего, обвинит компанию в невыполнении обязательств и заберёт у оператора ГТС сертификацию.
«Затем мы получим письмо от «Газпрома» с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор», — сказал он в интервью агентству LIGA.net.
Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа после истечения нового пятилетнего договора.
В конце 2019 года Россия и Украина подписали договор по транзиту газа и договорились об урегулировании взаимных претензий.