На Украине заявили об угрозе прекращения транзита газа из России

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«Газпром» может потребовать разорвать или пересмотреть договор на транзит российского газа, если суд на Украине признает неконституционным выделение оператора газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза», считает председатель правления украинской компании Андрей Коболев.
На Украине заявили об угрозе прекращения транзита газа из России
  • Reuters

Ранее депутаты Верховной рады от фракции «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко потребовали признать неконституционным анбандлинг, в результате которого независимый оператор ГТС полностью отделился от группы «Нафтогаз». Это произошло 1 января.

Коболев заявил, что в случае удовлетворения их требований секретариат энергетического сообщества, скорее всего, обвинит компанию в невыполнении обязательств и заберёт у оператора ГТС сертификацию.

«Затем мы получим письмо от «Газпрома» с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор», — сказал он в интервью агентству LIGA.net.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа после истечения нового пятилетнего договора.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали договор по транзиту газа и договорились об урегулировании взаимных претензий.

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