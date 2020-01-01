Глава «Нафтогаза» заявил о завершении отделения оператора ГТС Украины

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Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что отделение оператора газотранспортной системы Украины завершено.
Глава «Нафтогаза» заявил о завершении отделения оператора ГТС Украины
  • РИА Новости

«Сегодня завершился анбандлинг, независимый оператор ГТС полностью отделился от группы «Нафтогаз», — написал Коболев в своём Facebook.

Он отметил, что теперь «Нафтогаз» перестал быть акционером оператора ГТС, а стал его клиентом.

По его словам, Украина выполнила норму Третьего энергопакета ЕС, доказав, что является «надёжным союзником».

Ранее ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) заявило об осуществлении поставки первых кубометров российского газа в Евросоюз по новому контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».

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