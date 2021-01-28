Комитет Рады поддержал запрет импорта электроэнергии из России
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост депутата Рады Алексея Гончаренко в его Telegram-канале.
«Комитет по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии», — написал он.
По мнению депутата, электроэнергия из России и Белоруссии является «опасным крючком» для Украины, поэтому данный законопроект обезопасит страну.
Ранее Минэнерго Украины призвало к отказу от единой с Россией энергосистемы.
19 января Белоруссия по запросу Украины поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн кВтч электроэнергии в рамках договора об оказании аварийной помощи.