Борьба со «злонамеренными субъектами»: США планируют запустить проект по энергобезопасности Восточной Европы

Американское Агентство по международному развитию (USAID) планирует провести ряд мероприятий для обеспечения энергетической безопасности стран Восточной Европы, включая Украину, Грузию, Армению и Азербайджан. Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, проект должен снизить зависимость региона от источников, контролируемых «злонамерными субъектами». В агентстве также уточнили, что подобные программы нацелены на диверсификацию поставок топлива в Европу и ослабление доминирующего положения России. По мнению специалистов в сфере энергетики, проект USAID соответствует политике Вашингтона, который зачастую недобросовестными способами пытается наладить поставки собственного сжиженного газа в Европу.

Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало запрос на получение информации по поводу запланированных мероприятий в Восточной Европе в рамках проекта «Американо-европейский энергетический мост».

Как следует из документа, с которым ознакомился RT, агентство намерено реформировать энергетический рынок, чтобы расширить сотрудничество между Евросоюзом и государствами-партнёрами.

«Данная деятельность способствует проведению мероприятий, направленных на укрепление связей и сотрудничества в энергетическом секторе между ЕС и странами-партнёрами посредством развития и реформирования рынка, диверсифицированного и эффективного использования и планирования ресурсов, а также создания устойчивых энергетических систем», — говорится в запросе.

Для реализации этих целей USAID рассчитывает заключить четырёхлетний контракт с подрядчиком. Ему предстоит быстро и эффективно реагировать на проблемы и обращения за помощью от стран-партнёров касательно энергетического сектора региона и критической инфраструктуры. В частности, предполагается сотрудничать с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Украиной, Сербией, Албанией, Боснией и Герцеговиной, Северной Македонией, Молдавией и Косовом.

Подобные программы, как подчёркивается в документе, призваны ослабить положение России на европейском рынке энергетических ресурсов и диверсифицировать поставки топлива.

«В основе энергетических программ USAID лежит фундаментальный принцип, что интеграция и сотрудничество со странами — соседями ЕС помогут повысить энергетическую безопасность в регионе посредством диверсификации поставок и ослабления доминирующего положения, занимаемого Россией на европейском энергетическом рынке», — сообщают в организации.

Агентство ставит перед потенциальным подрядчиком три задачи: укрепить управление внутренними рынками, повысить устойчивость энергосистем и снизить зависимость Восточной Европы от источников, контролируемых «враждебными субъектами». В ведомстве уверены, что эти меры «обезопасят» не только регион, но и западноевропейские страны.

Примечательно, что, описывая положения будущего контракта, USAID использует размытую формулировку — «злонамерные субъекты».

«Если с помощью диверсификации энергетических поставок и источников финансирования крупных инфраструктурных проектов, а также повышения энергоэффективности по всей цепочке энергоснабжения мы снизим зависимость от источников энергии, находящихся под контролем злонамеренных субъектов, тогда мы сможем укрепить энергетическую безопасность в странах Восточной Европы и Евразии и, как следствие, в странах Западной Европы», — отмечается в документе.

Под «злонамеренными субъектами» в документе с большой вероятностью подразумевается Россия, а проект USAID полностью соответствует целям Вашингтона — увеличить поставки американского сжиженного природного газа на европейский рынок. Такое мнение в беседе с RT выразил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Они не могут прямым текстом написать: «покупайте американский СПГ вместо других поставщиков, в первую очередь, российских». Поэтому вот так завуалировано и якобы прилично и обоснованно чётко говорят, что США хотят продавать именно своё топливо», — считает Пикин.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович добавил, что Соединённые Штаты снова пытаются оказать влияние на другие страны в личных экономических интересах.

«Это очередная американская попытка лишний раз показать, что они являются руководящей силой в Восточной Европе, которая лучше знает, что нужно делать. США считают, что региону выгоднее держаться подальше от совместных с Россией проектов. Здесь нет ничего уникального, вопрос лишь в том, насколько эти страны готовы услышать своих заокеанских партнёров», — заметил собеседник RT.

Американский танкер с сжиженным природным газом

Reuters

© Agencja Gazata / Cezary Aszkielowicz

Перестройка европейского рынка

Агентство США приводит ряд конкретных требований к работе подрядчика. Так, среди прочего, он должен предоставить техническую помощь и обучение для «совершенствования» программной и правовой основ государств Восточной Европы, а также содействовать инвестициям в современные технологии.

Кроме того, в USAID планируют провести оценку нормативно-правовой и рыночной ситуаций в регионе, влияющих на решения в области развития энергетической сферы.

В рамках проекта государствам также окажут операционную поддержку и предоставят анализ соглашений в сфере энергетики.

По мнению Станислава Митраховича, эти меры будут направлены на передел энергетической политики региона.

«Условно говоря, они предлагают помочь уйти от российской зависимости и создать «альтернативные механизмы» закупок энергоресурсов», — сказал эксперт.

В то же время экспер указал на то, что странам в любом случае придётся самостоятельно развивать инфраструктуру и обеспечивать себя топливом. Он также обратил внимание, что в силу географического положения странам Восточной Европы выгоднее взаимодействовать с Россией.

Отметим, что в США неоднократно высказывали беспокойство по поводу зависимости Европы от российского газа. При этом в Вашингтоне не скрывают, что сложившаяся ситуация противоречит интересам Штатов.

«Мы считаем, что для обеспечения американской национальной безопасности невероятно важно, чтобы Европа была энергетически диверсифицирована и чтобы она не зависела от России. Мы не думаем, что это мудро», — заявил ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Таким образом, Соединённые Штаты выступают против российских газопроводов «Северный поток — 2» и второй нити «Турецкого потока». По словам заместителя госсекретаря по политическим делам Дэвида Хейла, Москва якобы использует проекты как политический инструмент, которым пытается разделить Европу.

«Северный поток — 2» и вторая линия «Турецкого потока» — это проблема, они не обеспечивают энергетической диверсификации Европы и дестабилизируют Украину, потому что Россия получает возможность не использовать газопроводы на украинской территории. Мы считаем, что это даёт России возможность влиять на Европу», — рассказал он в интервью Болгарскому национальному радио.

Доля американского газа на европейском рынке по сравнению с РФ в настоящий момент небольшая, уточнил Сергей Пикин. Однако после того, как будут достроены и запущены на полную мощность новые российские магистрали, США рискуют потерять заказчиков в Европе, так как поставки топлива по трубам намного выгоднее, чем транспортировка СПГ.

«Они опасаются, что новые российские газовые проекты в будущем повлияют на сам способ поставок газа. То есть покупать будут по контрактам, связанным с поставкой именно по трубам. Такой способ отличается большей определённостью и высокой скоростью», — заключил аналитик.

Госсекретарь США Майк Помпео

Reuters

© Pablo Martinez Monsivais

Остановить любой ценой

США принимают немало усилий, чтобы помешать завершению «Северного потока — 2». В августе трое американских сенаторов пригрозили санкциями оператору немецкого порта Мукран, если компания не прекратит поддерживать строительство магистрали.

«Если Вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку проекту «Северный поток — 2», Вы разрушите будущее финансовое выживание Вашей компании», — заявили политики.

На Берлин оказывает давление и Госдепартамент США. Его официальный представитель Морган Ортагус 8 сентября выразила мнение, что Германии следует пересмотреть своё сотрудничество с Россией по проекту.

Тем не менее, власти ФРГ намерены довести строительство до конца. Ранее об этом высказалась канцлер страны Ангела Меркель.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, назвал попытки США вести ограничения против компаний, задействованных в строительстве, противоречащими международному праву.