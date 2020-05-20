«Снизить энергетическую зависимость от РФ»: конгрессу предложили расширить сотрудничество со странами «Триморья»

Аналитики американского конгресса рекомендовали поддержать Инициативу трёх морей — объединение 12 европейских стран, занимающееся в том числе вопросами развития энергетической инфраструктуры. По мнению специалистов, цели участников проекта пересекаются с интересами Вашингтона, а именно снижением зависимости Европы от российского топлива и расширением поставок американского сжиженного топлива. По мнению опрошенных RT экспертов, интерес Штатов к «Триморью» ограничен сугубо личной выгодой: США пытаются вынудить страны построить новую газотранспортную систему, чтобы затем поставлять свой газ по более высоким ценам.

Исследовательская служба конгресса США подготовила доклад об Инициативе трёх морей (известной также как «Триморье»), в котором аналитики обращают внимание законодательного органа на возможность расширить сотрудничество с участниками проекта.

Как следует из доклада, с текстом которого ознакомился RT, поддержка Инициативы трёх морей дополнит разностороннее взаимодействие Вашингтона со странами Центральной и Восточной Европы.

«По всей видимости, задачи Инициативы трёх морей отвечают ряду широких целей США в сфере безопасности и экономики, которые привлекли интерес конгресса и получили его поддержку. Последние несколько лет некоторые члены конгресса проявляют всё больший интерес к энергетической безопасности Европы и стремятся снизить её энергетическую зависимость от России, в том числе за счёт содействия экспорту американского СПГ», — говорится в докладе.

Напомним, Инициатива трёх морей объединяет 12 государств: Австрию, Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Хорватию, Чехию и Эстонию. Название проекта отражает географические характеристики, так как страны-участницы расположены между Адриатическим, Балтийским и Чёрным морями.

«Триморье» действует с 2016 года. Члены объединения занимаются вопросами развития транспортной и энергетической инфраструктуры. Их работа также сосредоточена на диверсификации источников энергоснабжения и укреплении связей с Соединёнными Штатами.

Как отмечается в докладе Исследовательской службы, членов конгресса может заинтересовать финансирование Инициативы. В данном контексте аналитики приводят заявление госсекретаря США Майка Помпео о готовности вложить в проект до $1 млрд.

«Хочу сказать о том, что через нашу финансовую корпорацию по международному развитию мы предлагаем выделить до $1 млрд для финансирования Инициативы трёх морей, с тем чтобы стимулировать инвестиции частного сектора в энергетическую сферу для защиты демократии и свободы», — сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.

В своём выступлении госсекретарь также подчеркнул, что это поможет снизить энергозависимость региона от РФ.

Сотрудники службы указывают, что некоторые члены конгресса демонстрируют сильную поддержку усилиям по сдерживанию «потенциальной российской агрессии и предполагаемого злонамеренного влияния в Европе».

Стоит отметить, что в прошлом году в конгресс уже была представлена резолюция о поддержке «Триморья» с упором на энергетический сектор. В частности, предлагалось расширить инфраструктурную взаимосвязанность, которая укрепила бы национальную безопасность США и Европы, и осудить попытки Москвы якобы «использовать энергоресурсы в качестве оружия».

Госсекретарь США Майк Помпео

Reuters

Навязанная инфраструктура

Внимание Вашингтона к Инициативе трёх морей вызвано личными коммерческими мотивами, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Смысл американского участия в этой программе заключается в том, чтобы создать некую инфраструктуру, которая позволит поставлять газ вглубь европейского континента. Это система интерконнекторов, газопроводов в странах Центральной и Восточной Европы, прежде всего со стороны Польши и южных стран. На хорватском острове Крк построится приёмный СПГ-терминал, а от него должна идти труба вглубь Европы и снабжать те страны, которые сейчас имеют трубу только от России», — пояснил он в разговоре с RT.

Разговоры о терминале в Хорватии ведутся уже несколько лет, заметил, в свою очередь, заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Однако развитие СПГ-направления для ряда стран в регионе не считается приоритетным.

«Оценивая «Триморье», предполагалось, что с подачи США эти страны смогут построить газотранспортную систему, которая частично отсечёт от Европы газовые поставки из России. Но речь идёт о государствах с очень низким газовым потреблением. Какой смысл им тратить сотни миллионов долларов на новый проект, если они уже обладают некими газотранспортными мощностями, по которым получают газ в нужных объёмах?» — добавил эксперт.

По словам Фролова, в Европе уже построены СПГ-терминалы, способные регазифицировать более 220 млрд кубометров, при этом мощности остаются незагруженными. Даже в прошлом году, когда закупки сжиженного газа выросли практически вдвое, терминалы оказались заполненными в лучшем случае на 50%.

«Ещё один СПГ-терминал на этом фоне выглядит абсурдно», — подытожил он.

«Альтернатива» для Европы

В Исследовательской службе конгресса также упоминают новые газовые проекты России, которые, по словам аналитиков, вызывают обеспокоенность у Вашингтона и стран «Триморья».

«Соединённые Штаты и государства Инициативы трёх морей часто выражают обеспокоенность энергетическим доминированием России в регионе. Подкрепляют подобную обеспокоенность проекты газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», которые позволят России увеличить возможный объём доставки природного газа в Европу», — отмечается в материале.

Ссылаясь на мнение обозревателей, авторы подчёркивают, что строительство терминалов для сжиженного природного газа является одним из ключевых факторов для альтернативных поставок.

В настоящий момент в рамках Инициативы трёх морей разрабатывается проект Baltic Pipe — газопровод, который должен связать Польшу с норвежскими месторождениями в Северном море.

План проекта Baltic Pipe

© Wikimedia Commons

В начале мая президент Польши Анджей Дуда заявил о начале строительства магистрали. По данным оператора польской сети газопроводов Gaz-System, стоимость всего проекта составляет более €1,5 млрд. Предполагается, что Baltic Pipe заработает к 2022 году и заменит часть поставок из РФ.

«Этот проект имеет большое значение для экономики Европы, энергетического суверенитета ЕС», — уверил Дуда.

Однако, как считает Александр Фролов, польский проект — сугубо политический и не способен оказать серьёзное влияние на европейский энергетический рынок.

«Сама по себе труба мало что изменит. Польша и без того обладает одной из наиболее развитых систем газовых поставок в Европе: российский газ, СПГ, добыча своего топлива, газ со стороны Германии. В этом плане для Польши строительство новой трубы избыточно. Этот проект имеет ярко выраженный политический окрас и призван показать, как Польша независима от России», — прокомментировал собеседник RT.

Вместе с тем Польша неоднократно высказывалась против «Северного потока — 2». В прошлом году Дуда и его американский коллега Дональд Трамп выступили с совместным заявлением о намерениях препятствовать реализации газопровода.

«Оба президента признали, что трубопровод «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как наилучшим образом остановить проект», — говорилось в заявлении Белого дома.

Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

Тем временем Москва не раз заявляла, что российский газовый проект не подразумевает никакой «угрозы» для Европы и разрабатывается во взаимовыгодных целях.

«Все те деловые проекты, которые мы реализуем с Европой, включая, скажем, и «Северный поток — 2», носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер, в них нет политической подоплёки и какого-либо двойного дна», — сказал президент России Владимир Путин.

В отличие от Польши, ряд европейских стран понимает выгоду закупок топлива у России, уточнил Игорь Юшков. По его словам, поддержка европейских энергетических программ со стороны США ограничится тем, что Вашингтон вынудит страны приобретать американский газ по завышенной цене.

«Американцы не собираются платить за инфраструктуру, а намекают на то, чтобы страны сами инвестировали и строили, а они потом пришлют СПГ и позволят его покупать по более высоким ценам. Практика закупок у Польши и Литвы была именно такой. Для европейцев никакой выгоды в этом нет. Если бы это им было нужно, то давно всё бы уже построили», — заключил эксперт.