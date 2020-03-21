«Кому-то в США показалось»: Госдеп обвинил Россию во «враждебных действиях» в энергетической сфере

Госдепартамент США обвинил Москву в том, что она якобы предпринимает враждебные действия в сфере энергетики. Соответствующее заявление сделал на брифинге для журналистов представитель американского внешнеполитического ведомства. При этом он не стал комментировать возможность введения санкций против России в связи с ситуацией, сложившейся на рынке нефти. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подключиться к обсуждению разногласий между РФ и Саудовской Аравией по поводу нефти.

Россия ведёт себя в сфере энергетики «как враждебный игрок в зловредных целях», утверждает Госдепартамент США. С таким заявлением выступил на брифинге для прессы высокопоставленный представитель внешнеполитического ведомства. При этом чиновник отказался комментировать возможность введения новых санкций в отношении Москвы.

«Что до санкций, этот вопрос мы не комментируем и не обсуждаем перспективы... В Госдепартаменте и в других органах исполнительной власти, а также и в конгрессе неоднократно упоминались случаи, когда Россия в сфере энергетики действовала как враждебный субъект, то есть преследовала злонамеренные цели. Это, на мой взгляд, говорит само за себя», — сказал чиновник, отвечая на вопрос о том, не рассматривают ли США возможность санкций против России, чтобы стабилизировать цены на нефть.

Представитель Госдепа также не стал делать заявлений относительно переговоров с Москвой по поводу ситуации, сложившейся на нефтяном рынке. При этом чиновник повторил заявление о том, что Россия якобы использует свои энергоресурсы как «политическое оружие», и призвал мировое сообщество к слаженным действиям.

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«Мы, а также и конгресс, действительно неоднократно указывали на то, что Россия использует вопросы энергетики как политическое оружие. Чего мы не собираемся делать, так это вдаваться в подробности частных обсуждений, которые ведём с другими странами. Мы призываем всех субъектов принять во внимание текущую ситуацию, характеризующуюся глобальной неопределенностью и экономическими потрясениями, и действовать ответственно, чтобы содействовать преодолению трудностей на коллективной основе», — добавил американский дипломат.

Вашингтон пытается представить Россию виновной в ситуации, которая возникла из-за непредвиденных обстоятельств, заявил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«США хотят обвинить Россию в том, что понижение цен на нефть связано с отказом Москвы заключить сделку с Эр-Риядом. Главная же причина — коронавирус, из-за которого снизилось потребление нефти по всему миру, прежде всего в Китае», — отметил эксперт.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, считает, что подобные заявления являются результатом дискуссий о том, что Россия якобы использует нынешнюю ситуацию с падением цен на нефть, чтобы нанести удар по американской сланцевой нефтяной промышленности.

«Кому-то в США показалось, что это может быть действительно так, поэтому теперь об этом говорят в Госдепартаменте», — пояснил эксперт.

Санкционная неопределённость

Напомним, 19 марта Дональд Трамп заявил, что «в нужное время» намерен принять участие в обсуждении ситуации с ценовой политикой на нефтяном рынке, вызванной разногласиями Саудовской Аравии и России.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

«Это наносит ущерб великой, очень мощной отрасли. В нужное время я вмешаюсь», — заявил Трамп.

Тогда же со ссылкой на источники в администрации Трампа издание The Wall Street Journal сообщило, что Белый дом планирует вмешаться в «ценовую войну» между Саудовской Аравией и Россией.

По информации издания, Вашингтон по дипломатическим каналам будет требовать от саудовских властей сократить объёмы добычи нефти. В тоже время, сообщили источники в Белом доме, будут рассматриваться ограничительные меры против Москвы, с помощью которых администрация Трампа рассчитывает стабилизировать цены на нефть.

Характер возможных санкций против России источники издания не уточнили, однако в материале WSJ говорится, что принять меры к исправлению ситуации на нефтяном рынке от администрации Трампа потребовали американские нефтяные компании.

Юрий Рогулёв в разговоре с RT отметил, что Белый дом не торопится вводить новые ограничительные меры против России, так как ещё не просчитан их возможный эффект на мировые цены на нефть.

«Пока Вашингтон воздерживается вводить санкции, потому что неясно, как эти санкционные меры могут сказаться на рынке нефти. Сегодня довольно нестабильная ситуация в нефтяной отрасли, и она может развиться в кризисную для США, поэтому они остерегаются предпринимать какие-то шаги», — пояснил политолог.

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20 марта агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных членов администрации Трампа сообщило, что Белый дом планирует отправить в Эр-Рияд специального представителя для ведения переговоров по этому вопросу. Агентство отмечает, что наращивание объёмов добычи нефти Саудовской Аравией усугубляет урон, нанесённый мировой экономике эпидемией коронавируса COVID-19.

Белый дом пока не делал официальных заявлений об отправке своих представителей в Саудовскую Аравию, однако комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон сообщил о том, что ОПЕК пригласила его принять участие в следующей встрече стран — экспортеров нефти, которая состоится в июне. Это ведомство (Техасская железнодорожная комиссия), несмотря на название, выполняет функции государственного регулятора нефтегазовой отрасли Техаса — крупнейшего добытчика сырой нефти в США.

В своём Twitter Cиттон заявил, что у него состоялся телефонный разговор с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. В ходе него стороны пришли к соглашению о необходимости заключения международной сделки по ценам на нефть, которая бы обеспечила экономическую стабильность на фоне эпидемии COVID-19.

Нефтяной спад

Напомним, мировые цены на нефть существенно снизились после того, как 6 марта Россия и Саудовская Аравия не смогли продлить соглашение ОПЕК+. Данное соглашение между 20 государствами регулировало мировые цены на нефть. На фоне развала сделки цены на сырье стали резко снижаться. Ситуацию усугубило решение Саудовской Аравии нарастить объёмы добычи и предоставить скидки покупателям.

Тем не менее российские официальные лица отмечают, что Москва и Эр-Рияд сохраняют партнёрские отношения, и участие третьих стран в двустороннем процессе стабилизации цен на нефть не требуется.

Нефтяные поля

Reuters

© Nick Oxford

«Никаких войн ценовых между Россией и Саудовской Аравией нет. Есть очень неблагоприятная для многих стран ценовая конъюнктура, которая спровоцирована, мы уже говорили об этих факторах. У нас с Саудовской Аравией хорошие отношения, партнёрские, и мы не думаем, что кто-то в эти отношения должен вмешиваться», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Песков напомнил, что и до эпидемии коронавируса в мире наблюдалась тенденция к снижению объёмов потребления нефти.

«Вы знаете, что бюджет РФ посчитан по $42 за баррель. Конечно, эта цена (текущая цена на нефть. — RT) — она для нас неблагоприятная, но подушка безопасности есть, она когда нужно будет включится. И в краткосрочной, и среднесрочной перспективе ничего страшного не происходит», — отметил Песков.

Индивидуальный интерес

Эксперты отмечают, что, несмотря на отказ представителей Госдепа публично объявлять о намерении наказать Россию, обвинение в якобы «враждебной деятельности» в сфере энергетики может свидетельствовать о подготовке нового пакета санкционных мер против Москвы.

«Вполне очевидно, что Вашингтон ищет поводы для введения санкций», — считает Константин Блохин.

Похожей точки зрения придерживается и Юрий Рогулёв. По его словам, Белый дом во всех вопросах прежде всего продвигает интересы США, поэтому санкционные меры являются для Вашингтона одним из главных инструментов недобросовестной конкуренции на рынке энергоносителей.

«Вашингтон ввел санкции против «Северного потока — 2», что это является ярким примером недружественной политики по отношению к России. Причем в тот раз США использовали санкционный фактор для того, чтобы вмешаться в рыночные отношения на европейской территории. Это всё является яркими примерами двойных стандартов», — добавил политолог.

Ситуация с дестабилизацией нефтяного рынка и мировой экономики из-за коронавируса станет новым поводом для ограничительных мер против РФ, в независимости от её причастности к этим событиям, считает Константин Блохин.

«США в данном случае просто хотят обосновать сдерживание Москвы, поэтому будут использовать любой повод, чтобы ввести очередные санкции против России», — считает политолог.