Лавров заявил о нелегитимности санкций США по «Северному потоку — 2»

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил о нелегитимности американских санкций против проекта газопровода «Северный поток — 2».
Лавров заявил о нелегитимности санкций США по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«В случае с «Северным потоком — 2» совершенно откровенно имеют место методы нечистоплотной конкуренции. Американцы открыто заявляют, что «Северный поток — 2» необходимо прекратить, потому что он нарушает энергобезопасность Европы. И что для энергобезопасности Европы она должна покупать сжиженный природный газ из Соединённых Штатов», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим министр напомнил, что покупка газа у США дороже по сравнению с поставками по новым трубопроводам.

Лавров также подчеркнул, что легитимными являются только санкции, которые инициирует Совет Безопасности ООН.

«Всё остальное — попытки подрывать международное право, подрывать принципы Устава ООН», — добавил он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.

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