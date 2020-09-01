Лавров заявил о нелегитимности санкций США по «Северному потоку — 2»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о нелегитимности американских санкций против проекта газопровода «Северный поток — 2».

«В случае с «Северным потоком — 2» совершенно откровенно имеют место методы нечистоплотной конкуренции. Американцы открыто заявляют, что «Северный поток — 2» необходимо прекратить, потому что он нарушает энергобезопасность Европы. И что для энергобезопасности Европы она должна покупать сжиженный природный газ из Соединённых Штатов», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим министр напомнил, что покупка газа у США дороже по сравнению с поставками по новым трубопроводам.

Лавров также подчеркнул, что легитимными являются только санкции, которые инициирует Совет Безопасности ООН.

«Всё остальное — попытки подрывать международное право, подрывать принципы Устава ООН», — добавил он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.