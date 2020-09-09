«Суверенное решение»: почему в Германии призывают продолжать реализацию «Северного потока — 2» без оглядки на США

Германия должна самостоятельно принять решение по проекту «Северный поток — 2». Об этом заявила глава федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. По её словам, США, призывая закрыть проект, преследуют собственные интересы. Такой же точки зрения придерживается бывший глава региона Эрвин Зеллеринг. Ранее Дональд Трамп заявил, что поддерживает прекращение строительства газопровода из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Эксперты отмечают, что всё больше немецких политиков призывают оказать противодействие санкционному давлению на газопровод со стороны США.

Призывая ФРГ прекратить осуществление проекта «Северный поток — 2» из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, США преследуют собственные экономические интересы, заявила глава федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг, представляющая Социал-демократическую партию Германии.

«США хотели бы, чтобы мы импортировали американский сланцевый газ, а не российский природный газ», — приводит слова Швезиг агентство DPA.

Немецкий политик отметила, что решение по этому вопросу должно остаться за Германией.

Так Мануэла Швезиг отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа, который накануне сказал, что поддержал бы прекращение реализации «Северного потока — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Мануэла Швезиг, глава федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания

Reuters

© John MacDougall/Pool

«Конечно. Я поддерживал это (и раньше. — RT). Я первый, кто предложил это. Вы и не слышали о «Северном потоке — 2» до тех пор, пока я не поднял эту тему», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Трамп в очередной раз посетовал, что Германия заключает сделку, согласно которой будет платить России «миллиарды долларов», а США при этом должны «защищать Германию от России» в рамках НАТО.

Эту позицию озвучила и официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

«Как уже заявили за последние дни многие европейские лидеры: пришло время Германии пересмотреть своё сотрудничество с Россией по «Северному потоку — 2», — написала она в Twitter.

Однако не все немецкие политики согласны с отказом от «Северного потока — 2» из-за случившегося. Кроме Мануэлы Швезиг, эти призывы осудил бывший глава Мекленбурга — Передней Померании Эрвин Зеллеринг. Политик подчеркнул, что «экономические интересы США не могут быть основанием для того, чтобы не считаться с суверенным решением Германии».

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов отметил, что в администрации Трампа изначально называли «Северный поток — 2» угрозой европейской энергетической безопасности.

«Контекстно госпожа премьер-министр Померании призывает не трогать «Северный поток — 2» и не принимать никаких решений. Все решения приняты. Строительство должно закончиться, а газопровод должен быть запущен», — подчеркнул эксперт.

Дело Навального

Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолёта. Каких-либо ядов или отравляющих веществ в организме оппозиционера найдено не было.

По требованию семьи Навального он был вывезен на лечение в Германию, где его под государственной охраной доставили в больницу «Шарите». 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на немецких военных медиков заявили, что российский оппозиционер якобы был отравлен ядом из группы «Новичок».

Больница Шарите в Берлине

Reuters

© Michele Tantussi

Несмотря на призывы ряда немецких политиков отреагировать на инцидент с Навальным отказом от строительства газопровода, Ангела Меркель заявляла, что вопросы о Навальном и «Северном потоке — 2» следует рассматривать отдельно.

В ходе заседания парламентской фракции ХДС/ХСС 8 сентября она сказала, что окончательного решения ещё нет. Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на источники в правящем блоке ХДС/ХСС.

Однако, по данным немецких медиа, во время заседания Меркель также заявила, что реакция на ситуацию с Навальным будет носить общеевропейский характер и Берлин прислушается к мнению партнёров по ЕС.

Санкционное давление

Ранее власти Германии не связывали инцидент с Алексеем Навальным и строительство газопровода. Однако после того, как немецкие токсикологи сообщили, что российский оппозиционер был якобы отравлен, эта позиция изменилась. Так, 6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью немецким СМИ выразил надежду, что властям Германии не придётся менять свою позицию по проекту.

«Я надеюсь, что русские не побудят нас изменить своё отношение к «Северному потоку — 2», — цитирует министра издание Das Erste.

Хайко Маас

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При этом Маас подчеркнул, что неправильно сужать дискуссию вокруг возможного давления на Россию исключительно до вопроса завершения строительства «Северного потока — 2». Он предостерёг тех, кто призывает отказаться от реализации проекта, и напомнил, что это негативно скажется на немецких компаниях.

«Тот, кто этого требует, должен отдавать себе отчёт в последствиях. В «Северном потоке — 2» задействованы более 100 компаний из 12 европейских стран, примерно половина из них — из Германии», — цитирует Мааса издание Deutsche Welle.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве не видят оснований говорить о каких-либо мерах в отношении газопровода.

«Это всё-таки по большей степени коммерческий международный проект. С какой стати говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее? Это как-то нерезонно, а главное, не имеет никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент», — приводит его слова Интерфакс.

Как сообщает издание Die Welt, на данный момент в строительство газопровода и его продолжение — OPAL инвестировано около €12 млрд. Председатель Восточного комитета германской экономики Оливер Гермес, комментируя возможное прекращение проекта, отмечает, что неясно, из каких источников Германия в таком случае будет получать дополнительный газ, чтобы компенсировать свой отказ от угля и атомной энергии.

Как отметил в беседе с RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов, если исключить дешёвое российское энергосырьё, то это повысит себестоимость немецкой продукции, ориентированной на экспорт.

«Проблема не в том, где взять ресурсы, чтобы заместить «Северный поток», а в том, чтобы обеспечить приемлемую цену на них. Сейчас экономическая активность снизилась и проблема стоимости очень важна. Если Германия утратит своё преимущество в этом отношении, то это подорвёт её конкурентоспособность», — пояснил политолог.

Заявления Ангелы Меркель о том, что Берлин будет прислушиваться к партнёрам по ЕС, сделаны, чтобы снять с себя ответственность и заслониться общим европейским решением, подчеркнул Константин Воронов.

«Ставки высоки, и Меркель хочется сказать, что они не одни, а добились консенсуса по этому вопросу. Европейские политики понимают всю важность этого решения и ведут себя осторожно», — рассказал эксперт в разговоре с RT.

Константин Воронов отметил, что сейчас сложно делать прогнозы на предмет того, какое решение примет официальный Берлин.

«Большую роль может сыграть и то, кто победит на президентских выборах в США. Эта проблема не решится в один момент, у неё ещё много ступеней, факторов и этапов», — заключил эксперт.