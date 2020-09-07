Трамп поддержал идею остановки «Северного потока — 2»

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддержал бы прекращение реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Трамп поддержал идею остановки «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Конечно. Я поддерживал это (и раньше. — RT). Я первый, кто предложил это. Вы и не слышали о «Северном потоке — 2» до тех пор, пока я не поднял эту тему», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Таким образом он ответил на вопрос о том, поддержал бы он остановку реализации проекта в ответ на ситуацию с Алексеем Навальным.

Трамп подчеркнул, что Германия заключает сделку, согласно которой будет платить России «миллиарды долларов», а США при этом должны «защищать Германию от России» в рамках НАТО.

«Как это работает?» — добавил он.

В 2018 году Трамп заявлял, что «Северный поток — 2» не отвечает интересам Германии и США будут конкурировать с проектом.

Кроме того, он отмечал, что Германия станет полностью зависима от России в сфере энергетики, если не изменит свой курс. 

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