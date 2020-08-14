В Эстонии одобрили планы США ввести санкции по «Северному потоку — 2»
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«Я думаю, что шаги, которые помогут заблокировать «Северный поток — 2», отвечают интересам Эстонии, и логика действий США мне понятна», — цитирует РИА Новости министра.
По его словам, среди европейских стран нет единого мнения относительно строительства газопровода.
Ранее в ЕС заявляли, что разрабатывают механизм противодействия санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода.
Летом 2018 года занимавший тогда должность главы МИД Эстонии Свен Миксер призывал остановить строительство «Северного потока — 2».
Он назвал газопровод рычагом, с помощью которого Россия «проникнет в европейскую политику».