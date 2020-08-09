В ЕС готовят механизм борьбы с санкциями против «Северного потока — 2»

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Евросоюз разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер.
В ЕС готовят механизм борьбы с санкциями против «Северного потока — 2»
  • Reuters

В ходе интервью Интерфакс его спросили о возможном едином ответе ЕС на санкции против «Северного потока — 2».

«Что до ответных мер, Европейская комиссия работает над «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС»... Оно... заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС к действию экстерриториальных санкций третьих стран», — ответил Эдерер.

Он добавил, что единая позиция альянса была сформулирована верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем, который назвал американские санкции против «Северного потока — 2» противоречащими международному праву.

Ранее американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока — 2».

В бундестаге отметили, что угрозы американских сенаторов можно рассматривать как новую стадию эскалации геополитического конфликта между США и Европой.

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