В бундестаге назвали эскалацией угрозы США «Северному потоку — 2»

Угрозы американских сенаторов оператору немецкого порта Засниц в связи с поддержкой проекта газопровода «Северный поток — 2» можно рассматривать как новую стадию эскалации геополитического конфликта между США и Европой, считает представитель фракции Свободной демократической партии в бундестаге по вопросам энергетики Мартин Науманн.

«Трёхстраничное письмо с угрозами от сенаторов Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона, содержащее конкретные санкции против Sassnitz GmbH, которая была вовлечена в завершение трубопровода «Северный поток — 2», эквивалентно следующей стадии эскалации геополитического конфликта между США и Европой», — цитирует его РИА Новости.

По словам депутата, масштаб предусмотренных санкций свидетельствует, что инициатива исходит «не от отдельных агрессивно настроенных сенаторов».

При этом, как подчеркнул Науманн, тон письма «неуместен для диалога между партнёрами».

«С такими угрозами бывшая «страна свободы» всё больше становится игрушкой геополитических рисков в духе (президента США Дональда. — RT) Трампа», — заключил немецкий депутат.

Ранее американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока — 2» во избежание «разрушения будущего финансового состояния своего предприятия».

В МИД ФРГ назвали неуместным тон письма сенаторов США о «Северном потоке — 2».