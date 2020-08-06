Сенаторы США написали письмо в порт ФРГ из-за «Северного потока — 2»
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Письмо написано сенаторами Тедом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном.
«Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и оказывать поддержку проекту «Северный поток — 2», то вы разрушите будущее финансовое состояние своего предприятия», — приводится в издании фрагмент документа.
Ранее, как писал RT, Тед Круз призвал госсекретаря США Майка Помпео «однозначно подтвердить» намерение администрации США ввести «любые необходимые санкции», чтобы не допустить завершения «Северного потока — 2».
Как отмечали в Евросоюзе, ЕС выступает против санкций США, в том числе в отношении проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».