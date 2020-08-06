Сенаторы США написали письмо в порт ФРГ из-за «Северного потока — 2»

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Американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет газета Handelsblatt.
Сенаторы США написали письмо в порт ФРГ из-за «Северного потока — 2»
  • © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Письмо написано сенаторами Тедом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном.

«Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и оказывать поддержку проекту «Северный поток — 2», то вы разрушите будущее финансовое состояние своего предприятия», — приводится в издании фрагмент документа.

Ранее, как писал RT, Тед Круз призвал госсекретаря США Майка Помпео «однозначно подтвердить» намерение администрации США ввести «любые необходимые санкции», чтобы не допустить завершения «Северного потока — 2»

Как отмечали в Евросоюзе, ЕС выступает против санкций США, в том числе в отношении проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». 

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