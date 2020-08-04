Сенатор США призвал не допустить завершения строительства СП — 2

Американский сенатор Тед Круз попросил госсекретаря США Майка Помпео «однозначно подтвердить» намерение администрации Дональда Трампа ввести «любые необходимые санкции», чтобы не допустить завершения строительства «Северного потока — 2». RT ознакомился с высказыванием политика.

«Как вам известно, русские активно продвигают дезинформацию, будто те, кто участвует в работе над данным трубопроводом, с санкциями не столкнутся. Русские продвигали дезинформацию, будто предложенные мною ранее законодательные меры, поддержанные в обеих партиях, приняты не будут. Это не соответствовало действительности — закон был принят при поддержке подавляющего большинства от обеих партий... Полагаю, в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» вы сейчас имеете все законные полномочия предельно ясно дать понять всем, кто участвует в строительстве данного трубопровода, что последствия этого будут катастрофическими и делать этого не стоит», — объяснил сенатор.



При этом он добавил, что, если проект будет успешно завершён, экономическим интересам и национальной безопасности США и Европы будет нанесён «серьёзный ущерб».

Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год — закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act, NDAA), — содержащий поправки об усилении санкций против «Северного потока — 2».

Кроме того, Помпео заявил о возможности распространения действия закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) на «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала угрозы американской стороны использованием политического давления для нечистоплотной конкуренции.