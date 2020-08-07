В МИД ФРГ оценили тон письма сенаторов США о «Северном потоке — 2»

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В МИД Германии прокомментировали угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
В МИД ФРГ оценили тон письма сенаторов США о «Северном потоке — 2»
  • Reuters

Как заявил в беседе с Handelsblatt госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен, экстерриториальные санкции США против близких партнёров и союзников «является серьёзным вмешательством в национальный суверенитет».

«Тон и содержание недавно разосланных сенаторами писем с угрозами германским компаниям совершенно неуместны», — сказал он.

Аннен подчеркнул, что энергетическая политика Германии и Европы «решается исключительно в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне».

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».

Письмо подписано сенаторами Тедом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном.

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов.

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