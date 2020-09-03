«Мы в целом не приемлем санкционного языка»: в Кремле не видят в ситуации с Навальным причин для рестрикций против РФ

В Москве не видят оснований для новых санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия в целом не приемлет санкционного разговора и санкционного языка. В немецком бундестаге, в свою очередь, призвали дождаться результатов развития ситуации. Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о перехвате разговора представителей Германии и Польши, в котором якобы говорится о фальсификации данных об отравлении Навального. На фоне этих событий глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин не исключил, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального подстроена западными спецслужбами.

В Кремле не увидели оснований для новых санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым. Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях», — заявил Песков.

Так он ответил на вопрос, ожидают ли в Кремле санкций со стороны Германии или других европейских стран.

Он также прокомментировал призывы в бундестаге остановить реализацию проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации с Навальным.

«Скорее, это (призывы. — RT) эмоциональные какие-то заявления, которые не основываются на конкретных фактах, на фактологии... «Северный поток — 2» — это коммерческий проект, который в интересах двух стран, в интересах энергобезопасности всего Европейского континента», — ответил Песков.

Вице-председатель немецкого бундестага Вольфганг Кубики, в свою очередь, тоже оценил возможность остановки проекта «Северный поток — 2».

«В свете имеющихся на текущий момент данных немедленное прекращение строительства было бы нецелесообразно», — заявил он RT.

По его словам, необходимо дождаться развития ситуации с Алексеем Навальным.

Как отметил Кубики, если Москва не продемонстрирует готовность к проведению расследования, то нужно будет рассмотреть вопрос о дальнейших санкциях.

«Поскольку этот проект ещё не завершён, всегда можно прекратить его реализацию», — добавил он.

Напомним, что 20 августа самолёт авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия Алексея Навального, который летел этим рейсом. Мужчину экстренно доставили в местную больницу, он находился без сознания.

Также по теме «Нечистоплотный подход»: как в России отреагировали на заявление ФРГ об «отравлении» Навального Посольство РФ в Германии сообщило, что МИД ФРГ не передал главе российской дипмиссии никакой фактуры по делу об «отравлении» Алексея...

Родственники настаивали на переводе Навального в немецкую клинику «Шарите». Когда врачи омской больницы сочли состояние пациента стабильным, его переправили в Германию.

Впоследствии официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Токсикологическое исследование провела специальная лаборатория Вооружённых сил Германии.

Позднее на эту же тему высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. По её мнению, Навальный стал «жертвой преступления».

«Специализированная лаборатория бундесвера пришла к ясному и однозначному выводу, что Алексей Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», — сказала она на пресс-конференции, прошедшей 2 сентября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заявлений немецкой стороны напомнил, что до переправки в Берлин Навальному был проведён комплекс анализов в соответствии с международными стандартами и они не выявили никаких отравляющих веществ.

МИД России опубликовал сообщение, в котором призвал партнёров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией в рамках правовых механизмов.

«Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные «ответные меры», о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО», — говорилось в сообщении.

Как отметили в МИД, Россия настаивает на проведении расследования с участием медицинских организаций.

«Если истинной целью является всё-таки обстоятельное расследование правоохранительными органами с участием медицинских организаций, на чём мы решительно настаиваем, тогда призываем наших партнёров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией с задействованием имеющихся двусторонних правовых механизмов», — заявили российские дипломаты.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила о своей обеспокоенности сообщениями об отравлении Алексея Навального. Об этом заявил её гендиректор Фернандо Ариас.

По его словам, ОЗХО продолжает следить за ситуацией с Навальным и готова взаимодействовать с любыми государствами-участниками по этой теме.

«ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова помочь любому государству-участнику, которое может запросить помощь», — цитирует ТАСС Ариаса.

Белоруссия, в свою очередь, заявила о перехвате разговора, подтверждающего, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией. Об этом в четверг сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с премьером России Михаилом Мишустиным.

«Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель, мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка... И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчётливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — рассказал Лукашенко Мишустину.

На фоне этих событий глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин не исключил, что ситуация с якобы отравлением Алексея Навального подстроена западными спецслужбами.

«Исключать этого нельзя», — сказал он журналистам.