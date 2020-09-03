Нарышкин не исключил провокации спецслужб Запада в истории с Навальным

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин не исключил, что ситуация с якобы отравлением Алексея Навального подстроена западными спецслужбами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исключать этого нельзя», — сказал он журналистам.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина о том, что заявления об отравлении Навального являются фальсификацией. Он пообещал предоставить запись Москве.

2 сентября в ФРГ сообщили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала его жертвой преступления.