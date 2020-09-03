Лукашенко назвал заявления об отравлении Навального фальсификацией

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Белоруссия перехватила разговор Варшавы и Берлина о том, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с премьером России Михаилом Мишустиным.
Лукашенко назвал заявления об отравлении Навального фальсификацией
  • Reuters

Об этом информирует агентство БЕЛТА.

«Опять «Новичок», опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка... И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчётливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — заявил Лукашенко.

2 сентября в Германии сообщили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

В ходе пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Навального жертвой отравления.

Российское посольство призвало партнёров избегать политизации инцидента с Навальным.

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