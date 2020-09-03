Замглавы бундестага оценил возможность остановки проекта «Северный поток — 2»
- Reuters
«В свете имеющихся на текущий момент данных немедленное прекращение строительства было бы нецелесообразно», — заявил он RT.
По его словам, необходимо дождаться результатов развития ситуации с Алексеем Навальным.
Как отметил Кубики, если Москва не продемонстрирует готовность к проведению расследования, то нужно будет рассмотреть вопрос о дальнейших санкциях.
«Поскольку этот проект ещё не завершён, всегда можно прекратить его реализацию», — добавил он.
В августе ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».