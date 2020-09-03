ОЗХО обеспокоена ситуацией с Навальным

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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обеспокоена сообщениями об отравлении Алексея Навального. Об этом заявил гендиректор организации Фернандо Ариас.
ОЗХО обеспокоена ситуацией с Навальным
  • © Piroschka van de Wouw
  • AFP

По его словам, ОЗХО продолжает следить за ситуацией с Навальным и готова взаимодействовать с любыми государствами-участниками по этой теме.

«ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова помочь любому государству-участнику, которое может запросить помощь», — цитирует ТАСС Ариаса. 

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой отравления.

В российском посольстве призвали не политизировать инцидент.

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